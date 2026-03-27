Poco después de su estreno, el 26 de marzo de 2026, “Algo terrible está a punto de suceder” (“Something Very Bad Is Going to Happen” en su idioma original), thriller de terror creado por Haley Z. Boston, ya está en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y en otras partes del mundo. La historia de la destrozada boda de Rachel Harkin (Camila Morrone) y Nicholas Cunningham (Adam DiMarco) ha cautivado a los espectadores debido a su mezcla de terror psicológico y drama familiar, además de los elementos que utiliza para intensificar la sensación de encierro y paranoia.

La pareja protagonista viaja en carretera para llegar a la recóndita casa de los Cunningham, donde se realizará la boda. Rachel es propensa a la superstición y la paranoia, así que no puede evitar sentir que algo malo va a suceder. Pero intenta ignorar esa sensación y enfocarse en los preparativos de su matrimonio. No obstante, los próximos eventos demuestran que sus miedos no son infundados.

Si ya viste los ocho episodios de “Something Very Bad Is Going to Happen”, probablemente busquen historias similares para este fin de semana. Así que, te recomiendo estas serie que también puedes encontrar en Netflix.

LAS SERIES QUE DEBES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”

1. El juego de Gracie Darling

“Playing Gracie Darling” es un thriller sobrenatural australiano de seis episodios que sigue a Joni, una psicóloga que regresa a su pueblo natal 27 años después de que su mejor amiga desapareciera en una sesión de espiritismo, cuando una nueva desaparición ocurre bajo circunstancias idénticas. La protagonista debe enfrentar sus traumas reprimidos del pasado.

Sinopsis: “Décadas después de que su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica.”

"El juego de Gracie Darling" es un drama australiano creado por Miranda Nation y dirigido por Jonathan Brough (Foto: Sony Pictures Television)

2. Bloodride

“Bloodride” es una serie antológica noruega de terror y humor negro que también puedes encontrara en Netflix. Al igual que “Algo terrible está a punto de suceder” presenta historias autoconclusivas que exploran situaciones cotidianas que se vuelven terroríficas. Un autobús nocturno y su conductor unen a los diferentes personajes que son parte de esta producción que explora temas sobrenaturales, psicológicos y lúgubres con un estilo escandinavo.

Sinopsis: “Los pasajeros condenados a bordo del autobús fantasmal viajan a un destino desconocido y siniestro en esta deliciosa y macabra serie antológica de terror.”

“Bloodride” es una serie antológica noruega de terror y humor negro creada por Kjetil Indregard y Atle Knudsen (Foto: Netflix)

3. La maldición de Hill House

Dirigida por Mike Flanagan, “La maldición de Hill House” (“The Haunting of Hill House”) es una serie de terror antológica de Netflix que adapta la novela de Shirley Jackson. En diez episodios, explora a un grupo de hermanos que, de pequeños, crecieron en lo que sería la casa embrujada más famosa del país. Ahora de adultos, y forzados a volver a estar juntos frente a la tragedia, la familia finalmente debe enfrentar los fantasmas de su pasado.

Sinopsis: “Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí.”

La familia protagonista de "La maldición de Hill House" vive un momento aterrador al que deberán hacer frente años después (Foto: Netflix)

4. La maldición de Bly Manor

Basada libremente en la novela de terror de 1898 ‘The Turn of the Screw’ de Henry James, “La maldición de Bly Manor” (“The Haunting of Bly Manor”) es un drama de terror sobrenatural que sigue a una profesora que se ocupa del cuidado de dos niños huérfanos que viven junto a el cocinero, la jardinera y el ama de llaves. Allí la nueva au pair comienza a toparse con secretos espeluznantes que llevaban ocultos varios siglos.

Sinopsis: “Morir no significa desaparecer, y una au pair lo descubre al caer en un abismo de secretos aterradores en este romance gótico del creador de La maldición de Hill House.”

Kate Siegel interpreta a Viola y a la Dama del lago en "La maldición de Bly Manor", basada libremente en la novela de terror de 1898 ‘The Turn of the Screw’ de Henry James (Foto: Netflix)

5. No vengas a casa

“No vengas a casa” (“Don’t Come Home”) es una serie tailandesa de Netflix, donde la protagonista, después de escapar de su esposo abusivo, debe ocultar a su pequeña hija hasta llegar a la tenebrosa mansión de su familia. Mientras intenta empezar una nueva vida, enfrenta oscuros secretos de su pasado y durante una noche de tormenta, desaparece de manera misteriosa.

Sinopsis: “Una madre se muda a la tenebrosa mansión de su familia, donde enfrenta oscuros secretos de su pasado cuando su hija desaparece de manera misteriosa.”

La película "No vengas a casa" se centra en Varee, una mujer que deja la ciudad para regresar a la mansión donde creció. A ella la acompaña su pequeña hija Min (Foto: Netflix)

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