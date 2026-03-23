El jueves 26 de marzo del 2026, Netflix estrena la miniserie de terror psicológico “Algo terrible está a punto de suceder” (en su idioma original: “Something Very Bad Is Going to Happen”), la cual está producida por los hermanos Duffer, creadores del fenómeno “Stranger Things”. Así, si estás listo para disfrutarla, aquí te traigo la guía del elenco y de los personajes principales de la ficción: desde la pareja protagonista... hasta los familiares y figuras misteriosas que los rodean. ¡Conócelos a todos!

Vale precisar que la producción se centra en Rachel (Camila Morrone), una novia que se casa en cinco días.

Entonces, para organizar la ceremonia íntima de sus sueños, ella se dirige con su prometido Nicky (Adam DiMarco) a la casa de vacaciones de la familia del joven, en medio de un bosque nevado.

Todo es aparentemente perfecto, pero Raquel, propensa a la superstición y la paranoia, no puede evitar sentir que algo malo va a suceder.

Sus temores, unidos a una serie de inquietantes coincidencias y desagradables sorpresas, la llevan a plantearse una pregunta: ¿qué convierte a dos personas en almas gemelas?

Y aún peor: ¿qué puede dar más miedo que comprometerse de por vida con la persona equivocada?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Algo terrible está a punto de suceder”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

1. Camila Morrone como Rachel Harkin

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con la novia protagonista: Rachel Harkin, la joven que se enfrenta a una boda que ya no sabe si quiere celebrar.

Ella es presentada como una chica enamorada que acepta casarse con Nicky sin conocer del todo a su familia, algo que se convertirá en el origen de muchas de sus dudas.

Así, a través de sus sospechas, miedos y decisiones, el público irá armando el rompecabezas de lo que ocurre realmente en esa casa.

La actriz que la interpreta es Camila Morrone, reconocida por su papel de Camila Dunne en “Daisy Jones & The Six” y por participar en proyectos como “The Night Manager”.

Camila Morrone como Rachel Harkin en una escena de la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

2. Adam DiMarco como Nicky Cunningham

Nicky Cunningham es el prometido de Rachel y el heredero de una familia acomodada.

Él se presenta como un joven aparentemente encantador, enamorado de su pareja, pero que arrastra un secreto perturbador que podría dinamitar la boda.

Así, el personaje encarna la tensión entre el deseo de casarse y la lealtad a su familia, algo que es clave para el conflicto central de la serie.

El actor que lo interpreta es Adam DiMarco, quien ganó visibilidad internacional gracias a su participación en la segunda temporada de “The White Lotus”, además de proyectos como “Overcompensating”.

Adam DiMarco como Nicky Cunningham en una escena de la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

3. Jennifer Jason Leigh como Victoria Cunningham

Victoria Cunningham es la madre de Nicky y futura suegra de Rachel.

A lo largo de la producción, ella se muestra con una actitud ambigua que alterna entre calidez y amenaza.

La estrella que le da vida a este personaje es Jennifer Jason Leigh, también integrante de los elencos de "Road to Perdition“, ”The Hateful Eight" y "The Machinist“.

Jennifer Jason Leigh como Victoria Cunningham en una escena de la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

4. Ted Levine como Boris Cunningham

Boris Cunningham, por su parte, es el patriarca de la familia y esposo de Victoria.

Y si bien aparenta ser un padre orgulloso y colaborador con la boda, esto no descarta que oculte sus propias motivaciones.

El artista que asume este rol es Ted Levine, especialmente recordado por su papel en “The Silence of the Lambs” y por su participación en cintas como “The Hills Have Eyes”.

Ted Levine como Boris Cunningham en una escena de la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Algo terrible está a punto de suceder”:

5. Jeff Wilbusch como Jules Cunningham, otro de los integrantes del clan de Nicky.

como Jules Cunningham, otro de los integrantes del clan de Nicky. 6. Gus Birney como Portia Cunningham, también parte de la familia de Nicky.

como Portia Cunningham, también parte de la familia de Nicky. 7. Karla Crome como Nell

como Nell 8. Mason McDonald como Casey

como Casey 9. Brandon Knox como Doug

como Doug 10. Sawyer Fraser como Jude

como Jude 11. Mikalah Reid-Beckette como Laura

como Laura 12. Zlatko Burić

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