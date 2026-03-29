Imagina que estás a punto de casarte, pero sientes que algo espantoso va a pasar en tu boda y, cuanto más se acerca el día, peor se vuelve ese presentimiento. Eso es exactamente lo que le ocurre a Rachel en “Algo terrible está a punto de suceder”, la serie de terror que llegó a Netflix el 26 de marzo de 2026 y que nos lleva a un viaje lleno de suspenso, secretos y temores. Como esta producción se ha convertido en una de las favoritas del público amante del género, aquí te contamos qué está diciendo la crítica sobre ella.

Antes te comentamos que este thriller fue creado por Haley Z. Boston y producida ejecutivamente por los hermanos Duffer (“Stranger Things”), Hilary Leavitt (“Stranger Things”) y Andrea Sperling (“Transparent”, “A Murder at the End of the World”).

Adam DiMarco como Nicky Cunningham y Camila Morrone como Rachel Harkin en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”

Para Rhik Samadder, de The Guardian : “La serie tiene un estilo peculiar, con imágenes extrañas y escenas oníricas cargadas de terror. La presencia de Jennifer Jason Leigh como una matriarca peculiar la realza aún más. Cuando apareció a medianoche diciendo cosas... extrañas, me asusté. Tuve que bajar el volumen. Empecé a irritarme porque todo daba mucho miedo” .

. Para Alison Herman, de Variety : “La serie se deleita con sus giros inesperados, y con razón (…). Simplemente disfruté lo suficiente de algunas partes de ‘Something Very Bad’ como para desear una estructura más adecuada para mostrarlas (…). Tiene un gran gancho, pero tarda demasiado en llegar a su clímax” .

. Para Louis Chilton, de The Independent : “Es difícil evitar la sensación de que habría funcionado mejor como largometraje: el ritmo es lento y algunas partes de la trama, enrevesadas, parecen simplemente alargar la historia. Aún más molesta es la estética de la serie, que con frecuencia es tan oscura y con colores tan apagados que resulta difícil distinguir qué se está viendo” .

. Para Angie Han, de The Hollywood Reporter : “En su trama y estructura, a menudo se asemeja más a una película de dos horas que a una serie, estirada para llenar ocho episodios de 45 minutos con la excusa de que sería más fácil obtener luz verde para esta última (…), y sin embargo, no puedo decir que me aburriera ni un solo momento. La serie sobresale en su capacidad de hechizar mediante detalles extraños, pistas falsas engañosas e indicios inquietantes. Y subyacente a todo ello, se encuentra una exploración inesperadamente sincera de lo que el verdadero amor puede o debería sentirse, justo en el filo de la navaja entre el sentimentalismo y el cinismo” .

. Para Dani Kessel Odom, de Screen Rant : “Una serie de primera categoría que te dejará impactado mucho después de haberla terminado (…). A pesar de su concepto sencillo, la serie de terror de Netflix nunca permite que el espectador se relaje demasiado. Siempre hay un giro inesperado. Siempre se revela la verdadera naturaleza de algún personaje. La trama obliga al público a decidir en quién puede confiar y en quién no, y nunca es fácil. Prácticamente todos actúan de forma sospechosa” .

. Para Jasneet Singh, de Collider : “Something Very Bad Is Going to Happen es, sin duda, la serie de terror más escalofriante de Netflix desde The Haunting of Hill House , con el mismo terror atmosférico, una realidad que desafía la mente y escenas tan retorcidas y espeluznantes que resulta imposible apartar la vista. La historia sabe exactamente adónde va desde el principio y no pierde el tiempo en poner a prueba los nervios del espectador” .

. Para Matthew Creith, de The Wrap: “La serie degenera con adivinos y tomas largas y continuas, llenando la pantalla con música incómoda y tensión que rara vez se resuelve (…). Gran parte de la tensión reside en la atmósfera más que en el desarrollo narrativo. El creciente aislamiento de Rachel debería generar una inquietante espiral de angustia, pero la serie a menudo confunde la música trepidante con el suspense. Largos tramos de encuentros ambiguos sugieren una recompensa inminente que nunca llega a materializarse, dejando a los espectadores esperando un giro argumental que parece inalcanzable”.

Jennifer Jason Leigh como Victoria Cunningham en una escena de la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

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