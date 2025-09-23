Aunque el final de la segunda temporada de “Alice in Borderland” dejó una pista sobre una posible tercera entrega, algunos de los fanáticos de la serie de Netflix basada en el manga del mismo nombre de Haro Aso no esperaban nuevos episodios. No obstante, la plataforma de streaming de la N roja renovó el thriller japonés el 27 de septiembre de 2023. Y el 16 de agosto compartió un avance protagonizado por Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya).

El tráiler oficial de la serie dirigida por Shinsuke Sato a partir del guion de Yasuko Kuramitsu y Shinsuke Sato revela los peligros a los que se enfrentan los protagonistas, quienes se separan y deben unirse a otros participantes para participar en los juegos mortales e intentar volver a su mundo original.

El avance de la tercera temporada de “Alice in Borderland” también muestra el regreso de otros personajes como Rizuna Ann (Ayaka Miyoshi), Sunato Banda (Hayato Isomura) y Yaba Oki (Katsuya Maiguma). Mientras que otros roles principales como Shuntarō Chishiya (Nijirō Murakami) y Hikari Kuina (Aya Asahina) no aparecen en el video de más de dos minutos.

Ayaka Miyoshi vuelve a interpretar a Rizuna Ann en la tercera temporada de la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

CHISHIYA, KUINA Y ANN ¿TAMBIÉN REAPARECERÁ EN “ALICE IN BORDERLAND” - TEMPORADA 3?

El regreso de Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann en la tercera temporada de “Alice in Borderland” ya fue confirmado, así que los fans no tienen que preocuparse por el personaje que decidió quedarse en el mundo de los juegos al final de la anterior entrega.

Respecto a Nijirō Murakami y Aya Asahina, quienes dieron vida a Shuntarō Chishiya y Hikari Kuina, respectivamente, no aparecen en la lista de miembros de reparto de los nuevos episodios, que cuenta con incorporaciones como, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu y Kento Kaku.

Según algunos informes, Aya Asahina no se unió a la temporada 3 de “Alice in Borderland” debido a que estaba embarazada durante el rodaje de los nuevos episodios. Mientras que, Nijirō Murakami no regresó porque la nueva historia se enfoca en nuevos personajes.

También existe la posibilidad de que Chishiya y Kuina tengan una aparición especial en la nueva entrega. Solo queda esperar al estreno, el 25 de septiembre de 2025, para descubrirlo.

Por lo pronto, Tsuchiya adelantó a Tudum: “Todo lo que Usagi ha experimentado en las temporadas pasadas ahora es parte de su historia, así que siempre que lo necesitaba, volvía a ver las temporadas 1 y 2. Con la temporada 3 presentando una historia original, sentí que era importante abordar este papel con todo lo que ha sucedido hasta ahora en mente”.

Nijirou Murakami dio vida a Shuntarou Chishiya en las dos primeras temporadas de "Alice in Borderland", pero no será parte de la tercera entrega (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALICE IN BORDERLAND” - TEMPORADA 3

Kento Yamazaki como Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann

Hayato Isomura como Sunato Banda

Katsuya Maiguma como Yaba Oki

Kotaro Daigo

Koji Ohkura

Hiroyuki Ikeuchi

Risa Sudō

Tina Tamashiro

Hyunri

