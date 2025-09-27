“Alice in Borderland” tiene esa mezcla entre thriller psicológico, ciencia ficción y drama humano que supo mantenernos al filo del asiento desde la primera temporada. Después de tantas muertes, juegos retorcidos y momentos emocionalmente intensos, la historia nos dejó con una imagen que sembró más preguntas que respuestas: una carta del Joker sobre la mesa.

Desde entonces, muchos nos preguntamos: ¿quién o qué es realmente el Joker? ¿Es un nuevo enemigo? ¿Un dios que controla las reglas del Borderland? La tercera temporada de la serie japonesa de Netflix finalmente responde a ese misterio y lo hace de una forma que no esperaba. Así que si ya terminaste la temporada o no te importa algún que otro spoiler, acá te explico todo lo que se sabe.

Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) en la temporada 3 de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

EL JOKER ES MÁS QUE UN PERSONAJE

Lo primero que quiero aclarar es que el Joker en “Alice in Borderland” no es un villano clásico y eso fue lo que más me sorprendió. Después de dos temporadas enfrentando a los Reyes, Reinas y otras figuras de la baraja, uno podría pensar que el Joker sería el jefe final. Pero no. En realidad, representa algo mucho más filosófico y abstracto.

En el episodio final de la temporada 3, cuando Arisu se encuentra en una especie de limbo, aparece un hombre con sombrero interpretado por Ken Watanabe. Este personaje misterioso lo invita a jugar un juego muy simple: elegir entre dos cartas, ambas aparentemente iguales. El resultado: ambas eran Joker. El mensaje no podía ser más claro: el Joker no es alguien que se derrota, es algo que se enfrenta dentro de uno mismo.

Durante gran parte de la tercera temporada pensamos que el personaje de Banda —ese ciudadano retorcido que manipula a Arisu y Usagi para regresar a los juegos— era el Joker encubierto. Tiene poder, controla situaciones, entrega cartas de Joker y parece jugar con las emociones de los protagonistas como si fueran piezas en su tablero personal.

Pero no, la serie deja claro que Banda es un manipulador, sí, pero no es el Joker. De hecho, él también está atrapado en el mismo ciclo de vida y muerte que los demás, y actúa bajo órdenes de fuerzas más grandes que él. Esto refuerza aún más la idea de que el Joker no es un individuo, sino algo simbólico.

La carta del Joker en la temporada 3 de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

EL HOMBRE DEL SOMBRERO: ¿UN GUARDIÁN O ALGO MÁS?

La aparición de Ken Watanabe como el “hombre del sombrero” fue uno de los momentos más impactantes para mí en la temporada. No solo por la presencia del actor, sino por lo que representa su personaje. Este hombre se define a sí mismo como un “vigilante” o “portero” de Borderland. No es quien dicta las reglas, sino quien observa desde las sombras.

Él mismo lo dice: no es el Joker, aunque muchos podríamos pensar que lo es por su comportamiento enigmático. Es quien entrega el mensaje más profundo de toda la serie: que el Joker no decide el destino, solo nos muestra que la vida no se puede controlar del todo.

EL JOKER COMO METÁFORA

Acá es donde la serie se pone existencial. El Hombre del Sombrero le explica a Arisu que un mazo de cartas tiene 364 puntos sumando todas las cartas. Si se le agrega un Joker, se llega a 365, como los días del año. Si se agrega un segundo Joker, se llega a 366: el número de días en un año bisiesto.

¿Te das cuenta? El Joker no es un enemigo, sino el comodín que representa lo inesperado, lo que no podemos controlar. Es una forma elegante de decir que la vida está llena de variables, y que, a veces, no importa cuánto nos preparemos, las cosas igual pueden salir mal. O bien. Pero siempre, fuera de nuestro control.

La temporada 3 de la serie "Alice in Borderland" se estrenó el pasado jueves 25 de septiembre del 2025 (Foto: Netflix)

¿QUIÉN DECIDE EL DESTINO EN “ALICE IN BORDERLAND”?

Después de ver la tercera temporada completa, me quedó claro que la serie nunca quiso que buscáramos a un gran villano final. En realidad, siempre se trató de las decisiones que tomamos cuando estamos al borde del abismo. El Joker, como figura simbólica, nos obliga a enfrentar nuestras propias decisiones, miedos y deseos de escape.

En el caso de Arisu, enfrentarse al Joker fue enfrentarse a la idea de rendirse. Esa, es la enseñanza más fuerte de la temporada.

