¿Te gustó la temporada 3 de “Alice in Borderland”? Entonces, seguro quieres explorar el catálogo de Netflix para encontrar diversas producciones que pueden satisfacer tu sed de emociones fuertes y giros inesperados. En esta nota, reuní 5 de ellas. ¡Quizá las sumes a tu próxima maratón!

Vale precisar que la tercera entrega de la serie de Netflix presenta a Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) de vuelta en el mundo real y sin recuerdos de Borderland.

Así, en esas circunstancias, ellos encuentran a Ryuji, un profesor con una fijación por las experiencias cercanas a la muerte.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Alice in Borderland” - Temporada 3:

5 SERIES QUE DEBES VER EN NETFLIX TRAS LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”

1. “El juego del calamar” (2021)

Probablemente, esta es la opción más evidente de la lista. Y es que la producción surcoreana transformó icónicos juegos infantiles en competencias letales, haciendo que muchos nos preguntemos sobre los verdaderos límites de las personas cuando la supervivencia está en juego. Puedes verla aquí.

2. “The 8 Show” (2024)

Esta serie se centra en ocho concursantes de un peligroso programa en el que ganan dinero cada segundo que permanecen allí. Sin embargo, deben usar esas ganancias para obtener recursos vitales. Puedes verla aquí.

3. “3%” (2016)

Esta ficción transporta a los espectadores a un futuro distópico donde solo el 3% de los candidatos logra pasar “El proceso” para acceder a una vida de lujo. Así, explora las desigualdades sociales a través de pruebas de selección que determinan quién merece vivir bien y quién debe permanecer en la pobreza. Puedes verla aquí.

4. “All of Us Are Dead” (2022)

"Estamos muertos" ofrece un enfoque diferente pero igualmente intenso. Así, el show televisivo sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que deben sobrevivir tras la liberación accidental de un virus mortal. Puedes verlo aquí.

5. “Rumbo al infierno” (2021)

Cierro la lista con otra producción surcoreana. Esta presenta un futuro cercano donde bestias sobrenaturales aparecen para condenar personas al infierno. Puedes verla aquí.

El póster de "Rumbo al infierno", serie de terror fantástico que se desarrolla a lo largo de dos temporadas (Foto: Netflix)

Sinopsis: “La aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina“.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí