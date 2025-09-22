Si te enganchaste con “Alice in Borderland” desde el primer episodio, seguro estás contando los días para el estreno de la temporada 3, este 25 de septiembre por Netflix. Después de ese final de infarto en la segunda temporada, muchos están expectantes saber qué les espera a Arisu, Usagi y compañía ahora que parece que la historia se prepara para su desenlace definitivo.

Desde que se lanzó la primera parte en 2020, esta serie japonesa se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente después del boom de “El Juego del Calamar”. De hecho, más de uno dice que Alice in Borderland es mejor, pues tiene una narrativa más sólida, personajes con más capas emocionales y una estética visual muy marcada. Cada temporada ha sido más intensa que la anterior, y todo apunta a que la tercera cerrará con broche de oro.

En esta última entrega vamos a volver a las Tierras Fronterizas, ese universo alterno donde la supervivencia depende de ganar juegos mortales. Sabemos que Arisu y Usagi sobrevivieron al anterior ciclo, pero las cosas no quedaron del todo resueltas y por los avances que Netflix ha compartido, parece que el pasado volverá a atraparlos y con nuevos peligros.

Si estás pensando maratonearla o simplemente quieres tener todo claro antes de sumergirte en la temporada 3, te dejo aquí una guía con los actores principales y los personajes que regresan (y algunos nuevos).

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALICE IN BORDERLAND” - TEMPORADA 3

Kento Yamazaki como Ryohei Arisu

Arisu es el protagonista de “Alice in Borderland”, y Kento Yamazaki lo interpreta con una mezcla perfecta de inteligencia, fragilidad y fuerza emocional. Desde el principio, vimos cómo su vida sin rumbo cambió por completo al quedar atrapado en un mundo donde cada juego pone a prueba su ingenio. En la temporada 2 logró lo impensado: venció a todas las cartas y sobrevivió.

Ahora, en esta tercera parte, el personaje vuelve a ser el eje de la trama, no solo por su rol como protagonista, sino porque debe luchar una vez más, pero esta vez no solo por él, sino por Usagi. La historia de amor entre ambos tomará más peso, especialmente cuando ella se convierta en el objetivo de un nuevo enemigo.

Kento Yamazaki como Ryōhei Arisu en la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Usagi es probablemente uno de los personajes más queridos por los fans, y no es difícil entender por qué, ya que es fuerte, valiente y emocionalmente muy humana. Su historia de vida, marcada por el suicidio de su padre, y su habilidad como alpinista la hacen una pieza clave en el equipo de Arisu.

En la temporada 2 no solo vimos su evolución como personaje, sino también cómo se consolidó su relación con Arisu. Y ahora, en esta nueva entrega, su papel será aún más importante: será secuestrada por un nuevo villano obsesionado con el más allá, lo que obligará a su compañero a volver a las Tierras Fronterizas.

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi en la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann

Ann no es de los personajes con más tiempo en pantalla, pero cada vez que aparece, se hace notar. Es la forense del grupo, y su mente analítica la convierte en una pieza esencial, sobre todo en los juegos que requieren lógica, como los de diamantes. En la temporada pasada resultó gravemente herida, pero logró volver al mundo real.

Su regreso en esta tercera parte ya está confirmado, y parece que volverá a ocupar ese lugar estratégico dentro del grupo.

Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann en la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

Hayato Isomura como Sunato Banda

Banda fue una de las grandes sorpresas de la segunda temporada. Es un personaje oscuro, impredecible y muy inteligente, lo que lo convierte en un rival peligroso. Fue presentado como un asesino en el mundo real, y en las Tierras Fronterizas demostró que no tiene límites con tal de ganar.

Lo vimos manipulando a otros jugadores en el juego de la Jota de Corazones junto a su socio Oki Yaba. Y lo más inquietante: decidió quedarse en ese mundo al final de la temporada pasada. Todo indica que en esta nueva entrega tendrá un papel mucho más protagónico, posiblemente como antagonista principal.

Hayato Isomura como Sunato Banda en la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

Katsuya Maiguma como Yaba Oki

Oki es la otra mitad del dúo siniestro con Banda. Es sádico, manipulador y disfruta el caos. En la segunda temporada fue clave en el juego de la Jota de Corazones, y como su compañero, también decidió quedarse en las Tierras Fronterizas al final.

Todo apunta a que regresará con un papel aún más retorcido, y su alianza con Banda podría escalar a nuevos niveles. Si ya eran peligrosos por separado, juntos son una amenaza real para Arisu y los demás.

Katsuya Maiguma como Yaba Oki en la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

Nuevos actores confirmados para la temporada 3:

Kotaro Daigo

Koji Ohkura

Hiroyuki Ikeuchi

Risa Sudō

Tina Tamashiro

Hyunri

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.