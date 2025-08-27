Hay series que no solo entretienen, sino que se quedan contigo por mucho tiempo. Eso es algo que sucede con “Alice in Borderland”, una de las producciones más intensas que he visto en Netflix. Tras dos temporadas de juegos mortales, giros inesperados y tensión pura, la serie japonesa protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya se prepara para regresar con una tercera temporada que no tiene nada de “tranquila”.

Netflix ya liberó el tráiler oficial y confirmó la fecha de estreno global. Esta temporada promete llevar la locura a otro nivel. Lo interesante es que esta vez la historia se aleja del manga original de Haro Aso para ofrecernos algo completamente nuevo, con la enigmática carta del Joker como punto de partida.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

Apunta bien esta fecha: miércoles 25 de septiembre de 2025. Ese día, Netflix lanzará la temporada 3 de “Alice in Borderland” a nivel mundial, convirtiéndola en la primera serie japonesa original del gigante del streaming en alcanzar tres temporadas completas.

Si eres fan de este tipo de thrillers de supervivencia —tipo “Squid Game”, pero con su propio estilo psicológico—, esta serie es un imperdible. Y ojo, porque los nuevos episodios van a explorar un territorio completamente desconocido, incluso para los que ya leyeron el manga.

Imagen promocional de la tercera temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 3 Y CÓMO ACCEDER AL TRÁILER?

La nueva temporada, como siempre, será exclusiva de Netflix. Si ya tienes una suscripción, no tendrás que hacer nada más que conectarte el 25 de septiembre y buscar “Alice in Borderland” - Temporada 3. Si aún no eres miembro, tienes la opción de registrarte desde netflix.com o desde la app oficial.

Y si quieres ir calentando motores, te recomiendo ver el tráiler oficial, que ya está disponible en el canal de YouTube de Netflix y también dentro de la plataforma. La producción adelanta escenas cargadas de tensión, nuevos personajes y un nuevo nivel de peligro que, honestamente, sorprende a cualquiera.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3?

Netflix reveló que esta nueva temporada se enfoca en un arco argumental original, basado libremente en el cierre del manga pero expandido de forma exclusiva para televisión. Lo que sabemos es que Arisu y Usagi han logrado salir del Borderland, han perdido la memoria de todo lo vivido y ahora están casados.

Pero la paz no dura mucho. Usagi desaparece de forma misteriosa luego de conocer a Ryuji (Kento Kaku), un investigador del más allá. Justo después, Arisu recibe la última carta del juego: el Joker, entregada por Banda (Hayato Isomura). Y ese comodín marca el comienzo de un viaje nuevo, peligroso y absolutamente impredecible.

La carta del Joker será fundamental en el desarrollo de la historia de "Alice in Borderland 3" (Foto: Netflix)

¿QUÉ VEREMOS EN LOS NUEVOS JUEGOS?

Según adelantó Netflix, los desafíos de esta temporada serán los más impactantes hasta la fecha. Y no es exageración. Uno de los juegos clave, según explicó el propio Kento Yamazaki, tendrá lugar en un santuario nocturno donde llueven flechas en llamas. Esta escena, que ya impactaba en el manga, ahora cobra vida con efectos visuales de altísima calidad desarrollados en Japón.

La carta del Joker, que representa el caos absoluto y lo inesperado, es el centro de todo. Así que podemos esperar una temporada mucho más oscura, emocional y desconcertante que las anteriores.

A TENER EN CUENTA

Fecha de estreno: 25 de septiembre de 2025.

Dónde ver: Exclusivamente en Netflix.

Tráiler: Ya disponible en YouTube y en la plataforma.

Historia: Nueva trama original con la carta del Joker como eje central.

Escena destacada: Un santuario invadido por flechas en llamas.

