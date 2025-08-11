¿Quién es quién en “Alien: Earth” (en español: “Alien: Planeta Tierra“)? La serie de FX en Hulu (en Estados Unidos) y Disney Plus (en el mercado internacional) llega a las pantallas el martes 12 de agosto del 2025, así que es importante que conozcas a todos los actores y personajes de su elenco. Por eso, en esta nota, te presento su guía de reparto. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción fue creada por Noah Hawley como una precuela de la película original “Alien” (1979).

La trama se desarrolla en el año 2120, cuando la nave espacial Maginot se estrella en la Tierra. En estas circunstancias, una joven y un grupo heterogéneo de soldados tácticos hacen un descubrimiento que los enfrenta a la mayor amenaza del planeta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Alien: Earth”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ALIEN: EARTH”?

1. Sydney Chandler como Wendy

Empiezo la lista con Wendy, la primera híbrido de la franquicia. Es decir, una persona cuya conciencia humana se ha transferido a un cuerpo sintético.

Ella está interpretada por Sydney Chandler, a quien también hemos visto en proyectos como “Don’t Worry Darling“, ”Sugar” y “Pistol“.

Sydney Chandler como Wendy en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

2. Timothy Olyphant como Kirsh

Kirsh, por su parte, es un sintético que asesora y entrena a Wendy.

El actor que le da vida al personaje es Timothy Olyphant, famoso por su trabajo en “Live Free or Die Hard“, ”The Mandalorian” y “Dreamcatcher“, entre otras producciones.

Timothy Olyphant como Kirsh en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

3. Alex Lawther como CJ “Hermit” (" Ermitaño “)

CJ era el hermano de Wendy cuando ella era pequeña. Ahora, el soldado y médico debe interactuar con un híbrido que tiene la mente de su hermana, pero el cuerpo de un sintético.

El artista a cargo de este rol es Alex Lawther, también integrante de los elencos de “Black Mirror“, ”The End of the F***ing World” y “Ghost Stories“.

Alex Lawther como CJ en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

4. Samuel Blenkin como Boy Kavalier

Boy Kavalier es el niño genio que creó la Prodigy Corporation, una de las cinco empresas más importantes del mundo.

Samuel Blenkin como Boy Kavalier en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

5. Essie Davis como Dame Silvia

Silvia es una de las pocas humanas que aparecen en la serie. Ella es una estupenda profesional que trabaja con Boy Kavalier desde que el chico tenía alrededor de 10 años.

Essie Davis como Dame Silvia en una escena de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

Otros actores y personajes de “Alien: Earth”:

6. Adarsh Gourav como Slightly

7. Kit Young como Tootles

8. David Rysdahl como Arthur

9. Babou Ceesay como Morrow

10. Jonathan Ajayi como Smee

11. Erana James como Curly

12. Lily Newmark como Nibs

13. Diêm Camille como Siberian

14. Adrian Edmondson como Atom Eins

15. Moe Bar-El como Rashidi

16. Sandra Yi Sencindiver como Yutani

17. Richa Moorjani

18. Karen Aldridge

19. Enzo Cilenti

20. Max Rinehart

21. Amir Boutrous

22. Victoria Masoma

23. Tom Moya

24. Andy Yu

25. Michael Smiley

26. Jamie Bisping

27. Tanapol Chuksrida

