“Alien: Earth” no solamente es la extensión de la exitosa franquicia, es la intrépida reinterpretación del clásico de ciencia ficción y terror. Esta nueva producción se desarrolla principalmente en una ciudad de la Tierra, después de que una nave de Weyland-Yutani cayó accidentalmente y provocó que todo su cargamento se libere, desatando el caos en el planeta. Si bien, vemos el regreso de Xenomorfo, muchos otros seres también aparecen; debido a ello, te doy a conocer qué son y en qué se diferencian los cíborgs, los sintéticos y los híbridos.

La nueva entrega “Alien: Planeta Tierra” (en español) fue escrita y dirigida por Noah Hawley. Tiene ochos episodios que se emiten semanalmente desde el 12 de agosto de 2025 por Hulu en Estados Unidos y, al día siguiente, por Disney+ a nivel internacional.

La serie "Alien: Earth" muestra que los humanos ya no son enteramente humanos (Foto: 20th Television)

¿QUÉ SON LOS CÍBORGS, LOS SINTÉTICOS Y LOS HÍBRIDOS?

Si ya viste el primer episodio de “Alien: Earth”, recordarás el texto que aparece en la pantalla: “En el futuro, la carrera por la inmortalidad se presentará en tres formas: humanos cibernéticamente mejorados (cíborgs), seres con inteligencia artificial (sintetizadores) y seres sintéticos dotados de consciencia humana (híbridos). La tecnología que prevalezca determinará qué corporación gobernará el universo”.

Aunque se hace un breve resumen de lo que es cada especie, te doy a continuación una breve explicación de lo que es cada ser.

¿QUÉ SON LOS CÍBORGS?

En “Alien: Erath”, los cíborgs son humanos mejorados tecnológicamente; por tanto, son más indestructibles que una persona normal, y aunque pueden parecer inmortales antes algunos ataques, no quiere decir que dejen de sangrar.

En la serie, un ejemplo de este ser es Morrow, el jefe de seguridad de la USCSS Maginot, quien tiene el brazo y las manos equipados con armas. Pero si nos basamos en su mente, prácticamente es un ser casi insensible.

En "Alien: Earth", Morrow es un cíborg (Foto: 20th Television)

Son humanos mejorados con tecnología.

Son casi insensibles.

¿QUÉ SON LOS SINTÉTICOS?

Los sintéticos son seres creados con inteligencia artificial; es decir, su mente y cuerpo son artificiales; por tanto, son ligeramente más indestructibles que los cíborgs.

En la serie, Kirsh, de Prodigy, es uno de ellos. Él es inexpresivo y cumple sus funciones tal y como se las encomiendan. Es observador y curioso.

En "Alien: Earth", Kirsh es un sintético (Foto: 20th Television)

Todo su ser es artificial.

Son un poco más indestructibles que los cíborgs.

¿QUÉ SON LOS HÍBRIDOS?

Los híbridos son seres que tienen cuerpos sintéticos, pero no son máquinas, ya que tienen conciencia, recuerdos, personalidad y mentes de seres humanos. En otras palabras, consiste en introducir una mente humana en cuerpo sintético, tal como lo hizo Prodigy, que transfirió la consciencia de niños a cuerpos adultos.

Se tiene la idea que con ellos se puede alcanzar la inmortalidad. Un ejemplo de esta especie es Wendy y los Niños Perdidos.

En "Alien: Earth", Wendy es una híbrido (Foto: 20th Television)

Son seres con mente de personas, pero con cuerpo artificiales.

La conciencia de un niño es insertada en el cuerpo artificial de un adulto.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí