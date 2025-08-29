De por sí, el hecho de ver cómo el abrazacaras incapacita a sus víctimas provoca pavor, ahora la presencia de un ojo alienígena que también puede alojarse en un huésped se ha convertido en la escena más aterradora del episodio 4 de “Alien: Earth”. Si ya vista ese capítulo, seguro te quedaste horrorizado cuando ese extraño ser se apoderó de una oveja en el laboratorio. A continuación, los secretos detrás de este suceso que nos dejó boquiabiertos, tal como quedaron Boy Kavalier, Atom Eins, Kirsh y Toodles.

En "Alien: Earth", el instante en el que el ojo alienígena va hacia la oveja para arrancarle el ojo y alojarse en el animal (Foto: 20th Television)

UN PERTURBADOR EXPERIMENTO

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! En medio de los estudios y los análisis a los ovomorfos, así como los extraterrestres que encontraron en la nave espacial Weyland-Yutani, Boy Kavalier quiere ver qué sucede cuando un Ojo alienígena y un ser vivo, en este caso una oveja, se encuentran en el mismo espacio. Para ello, colocan al mamífero en una cámara experimental de vidrio para observar todo lo que sucede, mientras hacen ingresar al extraño ser con pequeños tentáculos que asemejan al de un calamar. Lo que ocurre los deja aterrados, aunque también fascinados.

Resulta que el ojo alienígena al detectar a la oveja va hacia ella y se lanza a su cabeza, usando sus tentáculos le arranca uno de sus globos oculares y se coloca en ese espacio vacío, desde donde comenzó a controlar al animal, que ahora parecía un robot, pues incluso logra pararse de dos patas.

El ojo alienígena logra dominar los movimientos de la oveja en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

LA CREACIÓN DEL OJO ALIENÍGENA

Al respecto, el showrunner Noah Hawley dio un mayor panorama sobre la creación del ojo alienígena que dejó aterrados a todos. “Aprovechando esa repulsión genética que sentimos por los parásitos, cualquier cosa que interactúe con nuestra cara es absolutamente inaceptable. Así que la idea del abrazacaras, la idea de que no solo te asfixia y se enrosca alrededor de tu cara, sino que también te penetra y te introduce algo en la garganta, y luego respira por ti y te nutre para convertirte en un huésped, todo eso es terrible, ¿verdad? Así que simplemente subí dos agujeros. Llegué hasta el ojo”, reveló.

Si bien, este nuevo extraño ser está dejando perturbados a los seguidores de la serie, aún no sabemos algunos detalles. En Entertainment Weekly, Hawley señaló que todavía no establecen si alguna parte del cuerpo de un huésped permanezca consciente de que hay “alguien” habitando en él.

“La idea de que mi cuerpo se mueva por el mundo, pero no tenga ningún recuerdo de él ni control sobre mí mismo, me resulta realmente incómoda. Esta es una versión más extrema de eso: en ese momento de violación, simplemente dejas de ser tú mismo, pero sigues caminando, sigues haciendo cosas”, indicó.

La creación del ojo alienígena pasó por un proceso, pues iba a ser distinto en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

¿CÓMO SE INSPIRÓ EL SHOWRUNNER PARA CREAR EL OJO ALIENÍGENA?

Noah Hawley reveló en qué se inspiró para crear el ojo alienígena y la secuencia con el animal, escena que consideró muy perturbadora. “Cada mejora del 5% en los efectos visuales hacía que esa secuencia fuera cien por cien ‘peor’ en cuanto a efectividad, y por ‘peor’ quiero decir mejor. Le dije a la directora Ugla Hauksdóttir en Londres: ‘Para mí, el hecho de que lograras que la oveja viva se alejara de la cámara hizo que toda la secuencia fuera perfecta. Porque si hubiera sido una oveja generada por computadora, hay algo en las ovejas —como si dijéramos ‘¡ajá!’ y nos alejáramos de la cámara— que realmente le dio un toque de humor a la escena”, manifestó en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Refiriéndose al diseño del ojo extraterrestre, dijo que originalmente solamente tenía “patitas” que se movían velozmente, pero un supervisor de efectos visuales sugirió agregarle ventosas para arrastrarse rápido, impulsarse, lanzarse y hasta volar para pegarse a un ser vivo, por lo que uno debe luchar para que no se aloje en su organismo por la vista.

La serie “Alien: Earth” se emite los martes por FX y en streaming por Hulu y Disney+. El episodio 5 se titula “En el espacio, nadie...”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí