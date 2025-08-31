Si bien, el episodio 4 de “Alien: Earth” nos dejó perturbados por el vínculo que ha establecido Wendy con un bebé xenomorfo, hay otra secuencia de escenas que nos puso muy pensativos: el comportamiento de Nibs, quien asegura estar embarazada y su reacción violenta cuando le dicen que no es posible. ¿Acaso los híbridos pueden rebelarse? Además de responder esta interrogante, te doy a conocer la verdad sobre su supuesto embarazo.

Nibs es una híbrido que asegura estar embarazada (Foto: 20th Television)

¿ES POSIBLE EL EMBARAZO DE NIBS?

La respuesta corta es no. Nibs no está embarazada, toda vez que es uno de los “niños híbridos” creados por la Corporación Prodigy; es decir, es un ser cuya conciencia humana fue transferida a un cuerpo sintético con el fin de mejorar sus capacidades y lograr la inmortalidad. Por tanto, señalar que está esperando un hijo es imposible.

Pero ¿qué la llevó a pensar de esa manera? Esta creencia se debería al colapso psicológico e inestabilidad causada por su naturaleza híbrida, que ha estado luchando con sus pensamientos y recuerdos cuando era un ser humano. Este desequilibrio comenzó después de sufrir el ataque de un ojo alienígena, llevándola a tener una crisis de identidad y provocando que imagine muchas cosas. No olvidemos que mentalmente es una niña y como tal su imaginación es desbordante.

Pero eso no es todo, tampoco tolera a quienes la contradigan sobre su embarazo, algo que vimos cuando Nibs arremete violentamente contra Dame Sylvia, quien logra apaciguarla; sin embargo, la científica sabe que algo no marcha bien, motivo por el que la clasifica como una amenaza de Nivel 3 y la confina en su habitación.

Cuando el ojo alienígena ataca a Nibs (Foto: 20th Television)

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS HÍBRIDOS SE REBELEN TARDE O TEMPRANO?

A raíz de su comportamiento, Nibs se convierte en una amenaza, ya que estaría dispuesta a rebelarse contra sus creadores. Pero ¿es posible que esto suceda? Aunque no se determina si se trata de una falla híbrida o un trauma cuando era humana, lo cierto es que Boy Kavalier no se arriesgaría.

¿Y si se trata de una falla al momento de crear a los híbridos? Cuando Prodigy experimenta con los Niños Perdidos – a quienes dota de fuerza, velocidad, capacidades sensoriales y reflejos mejorados, una inteligencia y habilidades cognitivas elevadas, e incluso destrezas para el hackeo y la manipulación tecnológica, además de la inmortalidad –, en ningún instante altera su capacidad para controlar sus emociones; por lo tanto, Nibs podría estar haciendo una rabieta, algo que es común en una menor de edad humana, pero al ser un híbrido, sus gritos, sus golpes y cualquier otra reacción pondrían en riesgo a quienes están en la corporación tecnológica, tal como pasó con Dame Sylvia.

En "Alien: Earth", Nibs está convencida de su embarazo y no permitirá que le digan lo contrario (Foto: 20th Television)

