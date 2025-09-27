“All of You” es nueva película de Apple TV+ que mezcla ciencia ficción con romance de una forma que, honestamente, te deja pensando por días. Más allá de la historia —que ya de por sí es emocionalmente poderosa—, algo que también atrapa desde el primer minuto fue el entorno. Esos paisajes abiertos, llenos de verde y agua, transmiten una sensación de calma que contrasta con todo lo que viven los protagonistas.

La producción se rodó en Inglaterra, en lugares que puedes visitar perfectamente si alguna vez estás por allá. A continuación, te contaré con más detalle los sitios exactos donde se filmó esta historia de amor moderna entre Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots).

Imogen Poots como Laura y Brett Goldstein como Simon en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)

LOS PRINCIPALES ESCENARIOS DE LA PELÍULCA “ALL OF YOU”

La película se filmó principalmente en West Sussex y East Sussex, dos condados ubicados en el sureste de Inglaterra. El rodaje principal comenzó en septiembre de 2023, y los paisajes que se ven en pantalla no son sets construidos en estudio, sino ubicaciones reales que le aportan un aire muy terrenal a una historia que, por momentos, parece futurista.

Desde playas clásicas hasta caminos rurales entre colinas, los directores de fotografía claramente aprovecharon todo lo que estos lugares tenían para ofrecer. Si ya viste la película, probablemente sabes de qué escenas te hablo.

Brett Goldstein como Simon y Imogen Poots como Laura en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)

Worthing Pier, la joya costera de West Sussex

Una de las escenas más intensas y cargadas de emociones entre Simon y Laura se grabó en el muelle de Worthing, conocido como Worthing Pier. Este sitio, ubicado en el pueblo costero de del mismo nombre, existe desde 1862 y ha ganado premios por su valor histórico, como el “Pier of the Year” otorgado por la National Piers Society en 2006 y 2019.

Estar ahí es como retroceder en el tiempo. Es un lugar perfecto para conversaciones profundas como las que tienen los personajes en la película. Hay algo muy poético en el sonido del mar de fondo mientras dos personas se enfrentan a sus emociones más sinceras.

Steyning Bowl: carreteras y emociones en la campiña

Otra locación clave en West Sussex fue Steyning Bowl, un paraje natural situado cerca del pueblo de Steyning. Es un sitio ideal para filmar escenas de conducción, y eso es justamente lo que vemos en varios momentos de la película cuando Laura va al volante, procesando sus pensamientos mientras recorre caminos curvos y rodeados de naturaleza.

Estos paisajes hacen que el espectador sienta el paso del tiempo, la distancia emocional y física entre los protagonistas. Además, la luz natural en esta parte del mundo le da un tono suave y melancólico a las escenas. Mientras el espectador percibe una calma enorme y misterio, los protagonistas pueden seguir batallando contra sus deseos y emociones.

Pulborough, un pueblo pequeño, pero encantador

También se filmaron algunas escenas en Pulborough, un pequeño pueblo dentro del distrito de Horsham. No se trata de un lugar muy turístico, pero eso le juega a favor a la película porque aporta autenticidad. Esa sensación de que todo lo que estás viendo podría estar pasando en la vida real, en una comunidad cualquiera.

Pulborough se suma a la lista de lugares en West Sussex que han servido como escenario para otras producciones importantes como “Downton Abbey”, “The Theory of Everything” y “The Young Victoria”. Sin duda, es una zona con mucho atractivo para la industria cinematográfica.

East Sussex y la magia natural de las “Seven Sisters”

Además de West Sussex, la producción también se trasladó a East Sussex, otro condado lleno de belleza natural. Uno de los lugares más reconocibles que aparece en la película es el Seven Sisters Country Park, ubicado cerca de la localidad de Seaford. Si has visto imágenes de esas icónicas formaciones de acantilados blancos que caen al mar, probablemente ya sepas de qué lugar hablo.

Estas escenas aportan una atmósfera muy cinematográfica, casi onírica, sin dejar de sentirse reales. Es un entorno que habla del paso del tiempo, del amor que persiste a pesar de todo.

Beachy Head Road, un escenario más con vistas al mar

En el resort costero de Eastbourne, específicamente en Beachy Head Road, también se grabaron algunas secuencias al aire libre. Es un sitio impresionante, con vistas al mar que quitan el aliento. Todo lo que ocurre allí en la película parece marcado por el destino, y el escenario lo refuerza. Es ese tipo de lugar que hace que todo lo que los personajes dicen o hacen parezca más importante.

