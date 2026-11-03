En la serie dramática y legal "Todo Vale", la famosa Kim Kardashian interpreta a la exitosa abogada Allura Grant (Foto: 20th Television / Walt Disney Television / Ryan Murphy Productions)
En la serie dramática y legal "Todo Vale", la famosa Kim Kardashian interpreta a la exitosa abogada Allura Grant (Foto: 20th Television / Walt Disney Television / Ryan Murphy Productions)
Carla Ocaña
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Las abogadas de “Todo vale” (en su idioma original: “All’s Fair”) regresan a las pantallas con su temporada 2. Y es que la serie de vuelve a poner a al frente de un bufete de divorcios en el que el dinero manda y las emociones también. Así, si ya viste la primera entrega de la producción, seguro quieres saber cómo se reparte el lanzamiento de los nuevos episodios Por eso, aquí te presento su calendario de estreno completo. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la ficción—que combina drama legal y comedia—fue creada por Ryan Murphy, Jon Robin Baitz y Joe Baker.

Y, en esta tanda de capítulos, se esperan nuevas alianzas, amistades puestas a prueba y una revelación que amenaza la existencia del bufete.

Además, vuelven a su elenco principal:

  • Kim Kardashian como Allura Grant
  • Naomi Watts como Liberty Ronson
  • Niecy Nash-Betts como Emerald Greene
  • Teyana Taylor como Milan
  • Sarah Paulson como Carrington “Carr” Lane
  • Glenn Close como Dina Standish

Antes de continuar, mira el tráiler de “Todo vale” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “TODO VALE” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie de Disney+ y Hulu se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 – “The Scorpio Ball”: miércoles 4 de noviembre del 2026
  • Episodio 2 – “Going Down”: miércoles 4 de noviembre del 2026
  • Episodio 3 – “Thanksgiving Part One”: miércoles 4 de noviembre del 2026
  • Episodio 4: miércoles 11 de noviembre del 2026
  • Episodio 5: miércoles 18 de noviembre del 2026
  • Episodio 6: miércoles 25 de noviembre del 2026
  • Episodio 7: fecha por confirmar
  • Episodio 8 (Final de temporada): miércoles 2 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “TODO VALE” - TEMPORADA 2?

Al igual que la mayoría de títulos originales de Disney+ y Hulu, “Todo vale” ha fijado el lanzamiento de los capítulos de su segunda entrega de acuerdo con el siguiente horario por países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. de los miércoles
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. de los miércoles
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. de los miércoles
España9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “TODO VALE” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Todo vale” es una producción exclusiva de los catálogos de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2 sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Teyana Taylor es una de las estrellas del elenco de la segunda temporada de la serie "Todo vale" (Foto: 20th Television / Walt Disney Television / Ryan Murphy Productions)
Teyana Taylor es una de las estrellas del elenco de la segunda temporada de la serie "Todo vale" (Foto: 20th Television / Walt Disney Television / Ryan Murphy Productions)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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