Con tan solo 20 años, la vida de Amanda Cox dio un giro radical tras ser acusada de haber asesinado a su compañera de habitación, Meredith Kercher, en 2007, cuando estudiaban en Perugia, Italia. La joven y su entonces novio Raffaele Sollecito fueron declarados culpables en 2009, pero posteriormente los liberaron en 2011. Hasta ese momento, ella había cumplido cuatro años en prisión, por lo que tras ser absuelta regresó a su ciudad natal: Seattle, Washington; y aunque después se restableció su condena inicial de 28 años y medio de cárcel, la Corte Suprema italiana dictó sentencia definitiva exonerándola del caso. A partir de ahí qué pasó con ella. A continuación, te lo detallo.

Cabe mencionar que este caso, que fue muy polémico por las múltiples condenas y absoluciones, fue llevado a la pantalla como una serie bajo el título de “La retorcida historia de Amanda Knox”, la cual se transmite vía Hulu y Disney Plus desde el pasado de agosto de 2025.

Amanda Knox es escoltada por la policía a su llegada a una audiencia judicial en Perugia el 26 de septiembre de 2008 (Foto: Federico Zirilli / AFP)

LA VIDA DE AMANDA COX TRAS SALIR DE LA CÁRCEL ITALIANA

Una vez que fue liberada, Cox volvió a Seattle, donde completó su licenciatura en Escritura Creativa en la Universidad de Washington en 2014. Al año siguiente, comenzó a trabajar como periodista independiente y editora para el semanario West Seattle Herald.

Debido a todo lo que había experimentado en el país europeo, donde pasó algunos años tras las rejas, ella publicó sus primeras memorias titulada “Waiting to Be Heard” (en español: “Esperando ser escuchada”), en 2015. En sus páginas narra lo que tuvo que vivir en una nación extranjera por un delito que no cometió.

Al año siguiente, contó su historia a Netflix que presentó el documental “Amanda Knox”, donde es entrevistada junto a Sollecito sobre el caso del asesinato de Meredith Kercher y el impacto que tuvo el encierro en sus vidas.

Pero Knox no solamente se centró en su vida, sino que fue más allá; así nació la serie de videos de VICE/Facebook Watch llamada “The Scarlet Letter Reports”, en la que entrevistó a varias famosas, quienes narraban sus experiencias cuando fueron sexualizadas y demonizadas por los medios.

Amanda Knox fue acusada de participar en el asesinato de la estudiante británica Meredith Kercher en 2007. Aquí asiste a una sesión de su juicio el 3 de diciembre de 2009 en el juzgado de Perugia (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

Aunque ya había hecho su vida en E.UU., ella regresó en varias ocasiones a Italia. Una de ellas fue cuando viajó a Perugia para encontrarse con el fiscal en su primer juicio, Giuliano Mignini. Es más, en 2022, se reunió con Sollecito para ir a la ciudad de Gubbio, la cual planeaban visitar el día que su amiga fue hallada muerta.

“Fue agridulce regresar, ya que se suponía que iríamos allí en circunstancias muy diferentes, pero fue agradable para nosotros poder hablar de algo que no era el caso”, dijo señaló quien Sollecito a The Daily Mirror.

En 2024, Knox viajó a Italia, donde se presentó ante un tribunal para intentar – una vez más – limpiar su nombre, ya que en su expediente permanecía una condena por difamación cuando, según ella, los investigadores la obligaron a acusar al dueño del bar, Patrick Lumumba, de haber participado en el asesinato de Kercher. Sin embargo, el tribunal decidió sentenciarla por el mismo delito en junio de 2024, por lo que debía ir a prisión nuevamente, pero al haber cumplido casi cuatro años en la cárcel, ya no fue tras las rejas. Cabe mencionar que Lumumba fue encarcelado por varias semanas, pero lo liberaron por falta de pruebas.

Este 2025, Knox publicó sus segundas memorias, “Free: My Search for Meaning”. También es productora ejecutiva de “The Twisted Tale of Amanda Knox” y tiene el podcast “Hard Knox With Amanda Knox”.

Amanda Knox participando en una mesa redonda titulada "Juicio mediático", durante el Festival de Justicia Penal de la Universidad de Derecho de Módena, en el norte de Italia, el 15 de junio de 2019 (Foto: Vincenzo Pinto / AFP)

AMANDA KNOX TIENE UNA FAMILIA

Actualmente, Amanda Knox está casada con el poeta y autor Christopher Robinson, con quien tiene dos hijos: Eureka, nacida en 2021, y Echo que llego a este mundo en 2023. La familia vive en Washington.

Ellos se conocieron en 2015 durante el lanzamiento del libro “La guerra de los enciclopedistas”. Knox entrevistó a Robinson con el propósito de escribir una reseña para el West Seattle Herald. Pronto comenzaron a salir. “Probablemente fui la única persona en la fiesta que no sabía realmente quién era. Sabía de Italia, de algunos asuntos legales y de algo que no debería haber sucedido. Pero desconocía su historia”, dijo a People.

Se casaron en diciembre de 2018 y, dos años después, celebraron la unión con una boda temática espacial. Los dos tienen el podcast “Labyrinths”.

Amanda Knox y esposo Christopher Robinson llegando al juzgado de Florencia el 5 de junio de 2024, antes de una audiencia por difamación relacionada con su encarcelamiento y posterior absolución por el asesinato de su compañera de piso británica en 2007 (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí