Si llevas años siguiendo el caso de Amanda Knox, seguramente entenderás lo difícil que es separar la verdad de lo que los medios nos vendieron durante años. A todos nos marcó profundamente, no solo por la tragedia en sí, sino por la manera en que la justicia y la opinión pública colisionaron en uno de los juicios más mediáticos de este siglo. Ahora, Disney+ y Hulu reviven esta historia con una nueva miniserie dramática que promete no dejar indiferente a nadie: “La retorcida historia de Amanda Knox”.

Esta producción, que llega el 20 de agosto de 2025 con un estreno de dos episodios, es mucho más que un relato criminal. Es un viaje emocional, humano y profundamente introspectivo sobre cómo Amanda, una joven estudiante estadounidense en Italia, fue injustamente condenada por el asesinato de su compañera de cuarto, Meredith Kercher. A través de ocho capítulos, la serie nos lleva por cada giro del caso: desde la investigación, hasta los errores judiciales y el juicio mediático.

Lo interesante de esta propuesta no es solo el tema, sino quiénes están detrás. Amanda Knox participa como productora ejecutiva, aportando una visión íntima y personal a la historia. A esto se suma la participación de figuras como Monica Lewinsky, que también conoce de primera mano lo que es ser devorada por los titulares. El resultado es un retrato matizado que no victimiza ni simplifica, sino que invita a entender. KJ Steinberg, conocido por “This Is Us”, funge como creador y showrunner, asegurando una narrativa emocionalmente compleja.

Y claro, ningún drama logra impactar sin un gran elenco. Por eso, quiero contarte quiénes son los actores detrás de los personajes clave de esta historia. Algunos rostros te van a sonar, otros quizá te sorprendan, pero todos aportan algo esencial para que esta historia cobre vida con el respeto y la profundidad que merece.

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”

Grace Van Patten es Amanda Knox

Grace Van Patten asume el difícil papel de Amanda Knox, y lo hace con una sensibilidad que realmente se nota. La vimos en “Nine Perfect Strangers” y “Tell Me Lies”, pero aquí alcanza un nuevo nivel de intensidad. Su interpretación muestra no solo la vulnerabilidad del personaje central, sino también su fortaleza ante un sistema judicial y una prensa que la redujeron a un titular. La forma en que representa el aislamiento, el miedo y la esperanza de Amanda es sencillamente poderosa.

Grace Van Patten es Amanda Knox (Foto: 20th Television) / Andrea Miconi

Sharon Horgan es Edda Mellas

Sharon Horgan interpreta a Edda Mellas, la madre de Amanda. Es un personaje crucial, porque muestra el lado familiar de la tragedia: la madre que lucha, que sufre, que no se rinde. La actriz, conocida por “Catastrophe” y “Bad Sisters”, entrega una actuación emotiva y honesta que logra conmover sin caer en el melodrama.

Sharon Horgan es Edda Mellas, la madre de Amanda Knox. (Foto: 20th Television) / Andrea Miconi

John Hoogenakker es Curt Knox

John Hoogenakker, a quien quizás recuerdes de “Jack Ryan”, da vida a Curt Knox, el padre de Amanda. Su papel es fundamental para entender cómo la familia también fue arrastrada por el caos del caso. Hoogenakker logra equilibrar firmeza y fragilidad en un rol que retrata a un padre desesperado pero determinado.

Giuseppe De Domenico es Raffaele Sollecito

El actor italiano Giuseppe De Domenico interpreta a Raffaele Sollecito, el entonces novio de Amanda, quien también fue acusado en el caso. Su presencia en la serie nos recuerda que esta historia no afectó solo a una persona, sino a varios inocentes atrapados en una narrativa mal construida.

Giuseppe De Domenico es Raffaele Sollecito, el entonces novio del personaje principal (Foto: 20th Television) / Andrea Miconi

Francesco Acquaroli es Giuliano Mignini

Francesco Acquaroli interpreta al fiscal Giuliano Mignini, una figura controversial en la vida real. El actor, reconocido por su trabajo en “Suburra”, logra plasmar la rigidez y la complejidad de un fiscal decidido a cerrar el caso, incluso si eso significaba ignorar inconsistencias claves.

Roberta Mattei es Mónica Napoleoni

Roberta Mattei se pone en la piel de la investigadora Mónica Napoleoni. Su personaje encarna los errores y prejuicios del proceso policial que llevó a Amanda a ser condenada. La artista aporta fuerza y matices a un rol que muestra cómo las autoridades también pueden verse atrapadas por la presión mediática.

Rebecca Wisocky es Cecilia

Rebecca Wisocky interpreta a Cecilia, un personaje que aporta otra perspectiva emocional a la historia. Conocida por “Ghosts” y “Devious Maids”, Wisocky transmite humanidad y dolor con un desempeño conmovedor que destaca entre los secundarios.

Anna Van Patten es Deanna Knox

Anna Van Patten, hermana de Grace Van Patten en la vida real, interpreta a Deanna Knox, una figura de apoyo emocional en la familia. Su rol, aunque más discreto, añade una capa de intimidad y ternura a la historia. Esta actuación marca uno de sus primeros pasos importantes en la industria.

Otros miembros del reparto

Además del elenco principal, la serie cuenta con una sólida alineación de actores de apoyo que enriquecen la narrativa:

Joe Lanza como Chris Mellas, padrastro de Amanda.

Josh Burdett como Chris Cuomo, el periodista que cubrió el caso.

Juliet Rose Foley como Amanda Knox en su juventud.

Craig Geraghty como Steve Moore, exagente del FBI.

Sara Paganelli como la directora de la escuela.

Fabrizio Tullio como el británico alto, una figura del entorno legal.

Zappia Rosario y Viviana Zappa en roles clave dentro de la investigación policial.

