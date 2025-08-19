Después de ser condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, la protagonista de “Amanda Knox: Una historia retorcida” (“The Twisted Tale of Amanda Knox” en su idioma original) vivió una odisea de 15 años para demostrar su inocencia y recuperar su libertad. La nueva serie de Hulu y Disney+ se centra en cómo la estudiante demostró su inocencia y recuperó su vida. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El thriller criminal que combina un ritmo cautivador con una complejidad emocional fue producida ejecutivamente por Amanda Knox, la reconocida defensora y productora Monica Lewinsky, el showrunner KJ Steinberg y Warren Littlefield.

Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Giuseppe Domenico, Francesco Acquaroli y Roberta Mattei encabezan el elenco de “The Twisted Tale of Amanda Knox”.

Amanda (Grace Van Patten) durante el juicio para demostrar su inocencia en la serie "Amanda Knox: Una historia retorcida" (Foto: 20th Television)

“THE TWISTED TALE OF AMANDA KNOX”, ¿ESTÁ BASADA EN HECHOS DE LA VIDA REAL?

“Amanda Knox: Una historia retorcida” está inspirada en hechos reales. La serie limitada relata el arresto injusto de Amanda Knox en Perugia, Italia, por el asesinato de una compañera de intercambio, los mediaticos juicios, su condena y su posterior absolución por el tribunal más alto de Italia.

¿DE QUÉ TRATA “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “‘Amanda Knox: Una historia retorcida’ narra la historia de una estudiante estadounidense que, tras llegar a Italia para estudiar en el extranjero, es encarcelada injustamente por asesinato. La serie explora su incansable lucha por demostrar su inocencia y recuperar su libertad, además de analizar por qué las autoridades y la opinión pública la juzgaron tan duramente.”

Por lo que he visto en el tráiler, Amanda debe volver al lugar donde la condenaron injustamente para poder demostrar su inocencia y poder reconstruir su vida. Por lo tanto, la serie analiza la investigación, las interpretaciones forenses y la opinión pública.

¿CÓMO VER “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

“Amanda Knox: Una historia retorcida” se estrenará el miércoles 20 de agosto de 2025 en Hulu en Estados Unidos. Mientras que Disney+ se encargará de la distribución internacional. Cada semana se lanzará un nuevo episodio.

Por lo tanto, para ver el thriller criminal solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE TWISTED TALE OF AMANDA KNOX”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”

Grace Van Patten como Amanda Knox

Sharon Horgan como Edda Malas

John Hoogenakker como Curt Knox

Giuseppe Domenico como Raffaele Sollecito

Francesco Acquaroli como Giuliano Mignini

Roberta Mattei como Monica Napoleoni

Rebecca Wisocky como Cecilia

Anna Van Patten como Deanna Knox

Crosby Fitzgerald como Madison

Joe Lanza como Chris Mellas

Uta Dunz como Oma

Vincenzo Zampa como Tommaso Conti

Jared Canfield como Chris Robinson

Sara Sedran como Kenzie Vidal

Shay Galor

Roderick Hill

Scott Alexander Young

Caroline Boulton

Craig Geraghty como Steve Moore

Alexander Mannara

Adam Beauchesne

Josh Burdett

Mientras Grace Van Patten interpreta a Amanda Knox, Giuseppe De Domenico interpreta a Raffaele Sollecito en la serie "The Twisted Tale of Amanda Knox" (Foto: 20th Television) / Andrea Miconi

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

La primera temporada de “The Twisted Tale of Amanda Knox” tiene ocho episodios, con una duración aproximada de 45 minutos.

