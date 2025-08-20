Cuando la condena injusta que recibió por el asesinato de su compañera de piso mientras estudiaba en Italia le impide reconstruir su vida, Amanda (Grace Van Patten) decide luchar para demostrar su inocencia en “Amanda Knox: Una historia retorcida” (“The Twisted Tale of Amanda Knox” en su idioma original), serie de Hulu y Disney+ dirigida por K.J. Steinberg y Michael Uppendahl. ¿Cuántos episodios tiene esta cautivadora producción? ¿Cuándo se estrenarán?

Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Giuseppe Domenico, Francesco Acquaroli y Roberta Mattei encabezan el elenco del thriller criminal inspirado en la historia real del arresto de Amanda Knox en Perugia, Italia, por el asesinato de una compañera de intercambio.

“Amanda Knox: Una historia retorcida” “explora la anatomía del sesgo. Ciertamente, hubo misoginia, y algunos podrían decir racismo y nacionalismo, y muchos ismos; la serie no escatima en eso. Pero Amanda cree firmemente, y yo de hecho creo firmemente, que esos policías y el fiscal no eran malos actores. Vinieron con un conjunto de creencias, se formaron opiniones en la escena, y esas se convirtieron en algunos sesgos reales en los que... la gente se afianzó, y ese afianzamiento es lo que es y lo que fue peligroso”, señaló K.J. Steinberg en conversación con Entertainment Weekly.

Amanda Knox (Grace Van Patten) debe limpiar su nombre tras años de ser condenada en la serie "Amanda Knox: Una historia retorcida" (Foto: 20th Television)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

Los dos primeros episodios de “Amanda Knox: Una historia retorcida” se estrenaron el miércoles 20 de agosto de 2025 en Hulu a las 12 a. m. PT / 3 a. m. ET. en Estados Unidos.

Mientras que Disney+ se encarga de la distribución internacional. Cada semana se lanzará un nuevo episodio hasta el 1 de octubre.

Por lo tanto, para ver el thriller criminal solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

La primera temporada de “The Twisted Tale of Amanda Knox” tiene ocho episodios, que tienen una duración aproximada de 45 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”

Episodio 1: Amanda: 20 de agosto de 2025 (Ya disponible)

Episodio 2: Ci vediamo più tardi: 20 de agosto de 2025 (Ya disponible)

Episodio 3: The Guardian of Perugia: 27 de agosto de 2025

Episodio 4: All You Need Is Love: 3 de septiembre de 2025

Episodio 5: Mr. Nobody: 10 de septiembre de 2025

Episodio 6: Colpevole: 17 de septiembre de 2025

Episodio 7: U were there: 24 de septiembre de 2025

Episodio 8: Libertá: 1 de octubre de 2025

TRÁILER DE “THE TWISTED TALE OF AMANDA KNOX”

¿DE QUÉ TRATA “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “‘Amanda Knox: Una historia retorcida’ narra la historia de una estudiante estadounidense que, tras llegar a Italia para estudiar en el extranjero, es encarcelada injustamente por asesinato. La serie explora su incansable lucha por demostrar su inocencia y recuperar su libertad, además de analizar por qué las autoridades y la opinión pública la juzgaron tan duramente.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”

Grace Van Patten como Amanda Knox

Sharon Horgan como Edda Malas

John Hoogenakker como Curt Knox

Giuseppe Domenico como Raffaele Sollecito

Francesco Acquaroli como Giuliano Mignini

Roberta Mattei como Monica Napoleoni

Rebecca Wisocky como Cecilia

Anna Van Patten como Deanna Knox

Crosby Fitzgerald como Madison

Joe Lanza como Chris Mellas

Uta Dunz como Oma

Vincenzo Zampa como Tommaso Conti

Jared Canfield como Chris Robinson

Sara Sedran como Kenzie Vidal

Shay Galor

Roderick Hill

Scott Alexander Young

Caroline Boulton

Craig Geraghty como Steve Moore

Alexander Mannara

Adam Beauchesne

Josh Burdett

Amanda (Grace Van Patten) durante el juicio para demostrar su inocencia en la serie "Amanda Knox: Una historia retorcida" (Foto: 20th Television)

