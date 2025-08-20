Cuando la condena injusta que recibió por el asesinato de su compañera de piso mientras estudiaba en Italia le impide reconstruir su vida, Amanda (Grace Van Patten) decide luchar para demostrar su inocencia en “Amanda Knox: Una historia retorcida” (“The Twisted Tale of Amanda Knox” en su idioma original), serie de Hulu y Disney+ dirigida por K.J. Steinberg y Michael Uppendahl. ¿Cuántos episodios tiene esta cautivadora producción? ¿Cuándo se estrenarán?
Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Giuseppe Domenico, Francesco Acquaroli y Roberta Mattei encabezan el elenco del thriller criminal inspirado en la historia real del arresto de Amanda Knox en Perugia, Italia, por el asesinato de una compañera de intercambio.
“Amanda Knox: Una historia retorcida” “explora la anatomía del sesgo. Ciertamente, hubo misoginia, y algunos podrían decir racismo y nacionalismo, y muchos ismos; la serie no escatima en eso. Pero Amanda cree firmemente, y yo de hecho creo firmemente, que esos policías y el fiscal no eran malos actores. Vinieron con un conjunto de creencias, se formaron opiniones en la escena, y esas se convirtieron en algunos sesgos reales en los que... la gente se afianzó, y ese afianzamiento es lo que es y lo que fue peligroso”, señaló K.J. Steinberg en conversación con Entertainment Weekly.
¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?
Los dos primeros episodios de “Amanda Knox: Una historia retorcida” se estrenaron el miércoles 20 de agosto de 2025 en Hulu a las 12 a. m. PT / 3 a. m. ET. en Estados Unidos.
Mientras que Disney+ se encarga de la distribución internacional. Cada semana se lanzará un nuevo episodio hasta el 1 de octubre.
Por lo tanto, para ver el thriller criminal solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?
La primera temporada de “The Twisted Tale of Amanda Knox” tiene ocho episodios, que tienen una duración aproximada de 45 minutos.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”
- Episodio 1: Amanda: 20 de agosto de 2025 (Ya disponible)
- Episodio 2: Ci vediamo più tardi: 20 de agosto de 2025 (Ya disponible)
- Episodio 3: The Guardian of Perugia: 27 de agosto de 2025
- Episodio 4: All You Need Is Love: 3 de septiembre de 2025
- Episodio 5: Mr. Nobody: 10 de septiembre de 2025
- Episodio 6: Colpevole: 17 de septiembre de 2025
- Episodio 7: U were there: 24 de septiembre de 2025
- Episodio 8: Libertá: 1 de octubre de 2025
TRÁILER DE “THE TWISTED TALE OF AMANDA KNOX”
¿DE QUÉ TRATA “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “‘Amanda Knox: Una historia retorcida’ narra la historia de una estudiante estadounidense que, tras llegar a Italia para estudiar en el extranjero, es encarcelada injustamente por asesinato. La serie explora su incansable lucha por demostrar su inocencia y recuperar su libertad, además de analizar por qué las autoridades y la opinión pública la juzgaron tan duramente.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “AMANDA KNOX: UNA HISTORIA RETORCIDA”
- Grace Van Patten como Amanda Knox
- Sharon Horgan como Edda Malas
- John Hoogenakker como Curt Knox
- Giuseppe Domenico como Raffaele Sollecito
- Francesco Acquaroli como Giuliano Mignini
- Roberta Mattei como Monica Napoleoni
- Rebecca Wisocky como Cecilia
- Anna Van Patten como Deanna Knox
- Crosby Fitzgerald como Madison
- Joe Lanza como Chris Mellas
- Uta Dunz como Oma
- Vincenzo Zampa como Tommaso Conti
- Jared Canfield como Chris Robinson
- Sara Sedran como Kenzie Vidal
- Shay Galor
- Roderick Hill
- Scott Alexander Young
- Caroline Boulton
- Craig Geraghty como Steve Moore
- Alexander Mannara
- Adam Beauchesne
- Josh Burdett
