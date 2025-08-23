Si hay una historia criminal que ha fascinado —y dividido— a medio mundo durante más de una década, es la de Amanda Knox. Y ahora, con el estreno de “La retorcida historia de Amanda Knox” (“Amanda Knox: A Twisted Tale”) en Hulu, el caso vuelve a estar en el centro de la conversación.

La serie, de ocho episodios, se estrenó el 20 de agosto y tiene algo muy particular: está producida ejecutivamente por la propia Amanda Knox, junto a nada menos que Monica Lewinsky. Lo que vemos no es solo una dramatización más del crimen que terminó con la vida de Meredith Kercher en 2007 en Perugia, Italia. Es también un intento de la protagonista por recuperar el control de su historia.

Pero claro, la gran pregunta es: ¿qué tanto de lo que vemos en pantalla es cierto y qué tanto fue ajustado para el drama?

Grace Van Patten como Amanda Knox en la serie "Amanda Knox: Una historia retorcida" (Foto: 20th Television)

AMANDA Y RAFFAELE: UNA RELACIÓN BREVE, PERO CLAVE

Una de las primeras cosas que la serie muestra con precisión es que Amanda Knox y su entonces novio, Raffaele Sollecito, apenas llevaban una semana saliendo cuando ocurrió el asesinato de Meredith. Según lo retrata la actriz Grace Van Patten, la conexión entre ellos fue instantánea, y a pesar de no tener un vínculo sólido aún, él nunca cedió a las presiones policiales para implicarla. Eso es real: él mismo lo confirmó en una entrevista en 2013 con Today, diciendo que actuó así porque “era lo correcto”.

¿REALMENTE ERAN TAN CERCANAS AMANDA Y MEREDITH?

Este punto es un poco más difuso. En la serie, se pinta una relación de amistad cercana entre Amanda y Meredith, presentándolas como compañeras casi inseparables. Sin embargo, los testimonios de las amigas británicas de la víctima durante el juicio, como los recogidos por The Independent, dan cuenta de una relación más distante e incómoda.

Amanda, por su parte, ha dicho en múltiples ocasiones que sí sentía una conexión especial con su compañera de cuarto. Incluso escribió sobre ello en sus memorias, “Waiting to Be Heard”. Como periodista, puedo decir que aquí hay más de una verdad en juego: las percepciones humanas son complejas.

DETALLES INQUIETANTES QUE SÍ OCURRIERON

Algo que me pareció tremendamente honesto de la serie fue la representación de los pequeños detalles, como la escena en que Amanda regresa al departamento y encuentra sangre en el baño… pero solo se alarma al ver heces sin descargar en el inodoro. Y sí, esto también es cierto. Según cuenta la propia protagonista en el documental de Netflix “Amanda Knox” (2016), ese fue el momento en que supo que algo no estaba bien. Antes de eso, pensó que la sangre era suya o de alguna compañera.

¿EL USO DE MARIHUANA FUE UN PROBLEMA REAL?

Sí, y es algo que Amanda ha reconocido públicamente. En “La retorcida historia de Amanda Knox”, su compañera de cuarto le pide que mienta sobre haber fumado marihuana, por miedo a perder el empleo. Amanda habló de esto en un ensayo de 2025 para The Atlantic, diciendo que lo hizo por protegerlas. Sin embargo, este pequeño detalle despertó suspicacias en la policía, que empezó a pensar que Knox ocultaba otras cosas. Es interesante cómo un hecho aparentemente menor puede adquirir tanto peso en una investigación tan frágil.

LA PRESIÓN POLICIAL Y UNA CONFESIÓN FORZADA

Uno de los momentos más impactantes de la serie ocurre cuando Amanda es llevada de vuelta a la escena del crimen y sufre un colapso emocional. Este episodio está basado en hechos reales. En el documental de Netflix, tanto Amanda como el fiscal Giuliano Mignini hablan del episodio: ella lo recuerda como un momento traumático, él como una reacción incriminatoria.

También es cierto que Amanda firmó una declaración autoincriminatoria durante los interrogatorios, pero se retractó solo horas después. A pesar de eso, ya era demasiado tarde.

LA VIOLENCIA DURANTE LOS INTERROGATORIOS

Este punto fue uno de los más delicados de cubrir. En la serie, se muestra a Amanda siendo golpeada por la policía durante su interrogatorio. Y aunque las autoridades italianas han negado estos abusos, ella ha insistido desde hace años en que fue maltratada. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Italia pagarle US$21,000 dólares por violar su derecho a un abogado, aunque no concluyó que hubiera sufrido trato inhumano. Es decir: hubo irregularidades, y eso también es verdad.

¿UN REENCUENTRO REAL CON EL FISCAL?

El primer episodio de la serie arranca con Amanda escondida bajo una manta, camino a encontrarse con el fiscal Mignini. ¿Pasó esto? Sí. En 2022, ambos se reunieron en Italia. Amanda contó en una entrevista con PEOPLE que buscaba entender por qué él creyó que ella era culpable. Y aunque no buscaba perdonarlo, el encuentro le permitió ver al hombre real detrás del fantasma que la persiguió por años.

Mignini, por su parte, sigue creyendo que Knox estuvo presente, aunque ha reconocido errores en la investigación.

Grace Van Patten tiene el personaje principal de Amanda Knox en la serie titulada como "Amanda Knox: Una historia retorcida" (Foto: 20th Television)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.