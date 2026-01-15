“Amar, perder” (en su idioma original: “Ayrılık da Sevdaya Dahil” y en inglés: “To Love, to Lose“) es la serie turca que llegó a Netflix para conquistar a los fanáticos del drama romántico. Y es que la producción, creada por Yavuz Turgul y dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul, promete cautivar al público con una historia de amor que marca el destino de dos familias enfrentadas. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de su reparto? Entonces, esta nota es para ti. Aquí te presento su guía del elenco.

Vale precisar que la ficción se desarrolla a lo largo de 8 episodios y se centra en un hombre proveniente de una familia de prestamistas, quien se dispone a cobrar la deuda de una guionista forzada a trabajar en un restaurante.

Sin embargo, al lado de la escritora, él descubre que tenía una idea equivocada sobre la virtud y el amor.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Amar, perder”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMAR, PERDER”?

1. İbrahim Çelikkol como Kemal

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con el protagonista masculino del relato: Kemal. Él es un cobrador de deudas conocido por utilizar métodos poco convencionales para asegurar el cumplimiento de los pagos.

El actor que lo interpreta es İbrahim Çelikkol, reconocido por su trabajo en producciones como “Amor en blanco y negro” (“Siyah Beyaz Aşk”), “Mi hogar, mi destino” (“Doğduğun Ev Kaderindir”) y la exitosa “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”).

İbrahim Çelikkol como Kemal en una escena de la serie turca “Amar, perder” (Foto: Netflix)

2. Emine Meyrem como Afife

Afife, por su parte, es una guionista idealista que, por necesidad, también gestiona un pequeño restaurante familiar.

La artista que asume este rol es Emine Meyrem. En su trayectoria, destacan los títulos “Castor & Pollux” (2014), “Sonar” (2017) y “Lazare” (2020).

Emine Meyrem como Afife en una escena de la serie turca “Amar, perder” (Foto: Netflix)

3. Yasemin Kay Allen como Neslihan

Yasemin Kay Allen, famosa por “Suleimán el Magnífico” (“Muhteşem Yüzyıl”), “Misericordia” (“Merhamet”) y “Honor y respeto” (“Şeref Meselesi”), interpreta a Neslihan.

Yasemin Kay Allen como Neslihan en una escena de la serie turca “Amar, perder” (Foto: Netflix)

4. Deniz Türkali como Bedia

Por otro lado, Deniz Türkali se pone en la piel de Bedia. Previamente, la experimentada actriz ha aparecido en proyectos como “Gece, Melek ve Bizim Çocuklar” y “Eylül Fırtınası”.

Deniz Türkali como Bedia en una escena de la serie turca “Amar, perder” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Amar, perder”:

5. Tarık Papuççuoğlu como Kudret

como Kudret 6. Menderes Samancılar como Muharrem

como Muharrem 7. Asuman Çakır como Perihan

como Perihan 8. Sinan Bengier como Veli Dede

como Veli Dede 9. Okan Çabalar como Baturay

como Baturay 10. Dilşah Demir como Defne

como Defne 11. Demircan Kaçel como Ali

como Ali 12. Caner Erdem como Şahin

como Şahin 13. Sercan Batık como Kartal

