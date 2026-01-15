“Amar, perder” (en su idioma original: “Ayrılık da Sevdaya Dahil” y en inglés: “To Love, to Lose“) es la serie turca que llegó a Netflix para conquistar a los fanáticos del drama romántico. Y es que la producción, creada por Yavuz Turgul y dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul, promete cautivar al público con una historia de amor que marca el destino de dos familias enfrentadas. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de su reparto? Entonces, esta nota es para ti. Aquí te presento su guía del elenco.
Vale precisar que la ficción se desarrolla a lo largo de 8 episodios y se centra en un hombre proveniente de una familia de prestamistas, quien se dispone a cobrar la deuda de una guionista forzada a trabajar en un restaurante.
Sin embargo, al lado de la escritora, él descubre que tenía una idea equivocada sobre la virtud y el amor.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Amar, perder”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMAR, PERDER”?
1. İbrahim Çelikkol como Kemal
Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con el protagonista masculino del relato: Kemal. Él es un cobrador de deudas conocido por utilizar métodos poco convencionales para asegurar el cumplimiento de los pagos.
El actor que lo interpreta es İbrahim Çelikkol, reconocido por su trabajo en producciones como “Amor en blanco y negro” (“Siyah Beyaz Aşk”), “Mi hogar, mi destino” (“Doğduğun Ev Kaderindir”) y la exitosa “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”).
2. Emine Meyrem como Afife
Afife, por su parte, es una guionista idealista que, por necesidad, también gestiona un pequeño restaurante familiar.
La artista que asume este rol es Emine Meyrem. En su trayectoria, destacan los títulos “Castor & Pollux” (2014), “Sonar” (2017) y “Lazare” (2020).
3. Yasemin Kay Allen como Neslihan
Yasemin Kay Allen, famosa por “Suleimán el Magnífico” (“Muhteşem Yüzyıl”), “Misericordia” (“Merhamet”) y “Honor y respeto” (“Şeref Meselesi”), interpreta a Neslihan.
4. Deniz Türkali como Bedia
Por otro lado, Deniz Türkali se pone en la piel de Bedia. Previamente, la experimentada actriz ha aparecido en proyectos como “Gece, Melek ve Bizim Çocuklar” y “Eylül Fırtınası”.
Otros actores y personajes de “Amar, perder”:
- 5. Tarık Papuççuoğlu como Kudret
- 6. Menderes Samancılar como Muharrem
- 7. Asuman Çakır como Perihan
- 8. Sinan Bengier como Veli Dede
- 9. Okan Çabalar como Baturay
- 10. Dilşah Demir como Defne
- 11. Demircan Kaçel como Ali
- 12. Caner Erdem como Şahin
- 13. Sercan Batık como Kartal
