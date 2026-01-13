Cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas se da inicio a un romance desventurado que marca el destino de dos familias en “Amar, perder” (“To Love, To Lose” en inglés y “Ayrilik da Sevdaya Dahil” en su idioma original), serie turca de Netflix creada por Yavuz Turgul y dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Este drama romántico, escrito por Kurtcebe Turgul y Nilgün Öneş, y producido por Erol Avcı / TMC Film, explora el caos que surge cuando las vidas de dos personas de mundos completamente diferentes se cruzan inesperadamente.

İbrahim Çelikkol , Emine Meyrem y Yasemin Kay Allen son los protagonistas de “Amar, perder”, que también cuenta con las actuaciones de Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem y Sercan Batık.

Emine Meyrem interpreta a Afife yIbrahim Celikkol interpreta a Kemal en la serie turca "Amar, perder" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “AMAR, PERDER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amar, perder”, “Kemal, cobrador de deudas de una familia usurera y comandante militar, y Afife, guionista y restaurador reticente, se enfrentan por una deuda. Este encuentro los lleva a emociones inesperadas; descubren que el amor y la virtud no son lo que creían.”

Por lo que he visto en el tráiler, un equipo creativo presenta la idea del drama del amor entre la mujer del restaurante y el cobrador de deudas como último recurso después de que sus anteriores propuestas fueran rechazadas. Debido a que la trama del nuevo proyecto tiene amor, tristeza comedia e intriga, es aceptada.

¿CÓMO VER “AMAR, PERDER”?

“Amar, perder” se estrenará el jueves 15 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TO LOVE, TO LOSE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMAR, PERDER”

Hakan Çelik como Sahaf Koray

Ibrahim Celikkol como Kemal

Emine Meyrem como Afife

Yasemin Kay Allen

Deniz Türkali

Görkem Sevindik

Menderes Samancilar

Tarik Papuççuoglu

Okan Çabalar

Can Yilmaz

Demircan Kaçel

Dilsah Demir

Sinan Bengier

Sercan Batik

Asuman Çakir

Caner Erdem

Ibrahim Celikkol asume el rol de Kemal en la serie turca "Amar, perder", creada por Yavuz Turgul (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí