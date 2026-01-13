Emine Meyrem y Ibrahim Celikkol son los protagonistas de la serie turca "Amar, perder", dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul (Foto: Netflix)
Emine Meyrem y Ibrahim Celikkol son los protagonistas de la serie turca "Amar, perder", dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas se da inicio a un romance desventurado que marca el destino de dos familias en “Amar, perder” (“To Love, To Lose” en inglés y “Ayrilik da Sevdaya Dahil” en su idioma original), creada por Yavuz Turgul y dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Este drama romántico, escrito por Kurtcebe Turgul y Nilgün Öneş, y producido por Erol Avcı / TMC Film, explora el caos que surge cuando las vidas de dos personas de mundos completamente diferentes se cruzan inesperadamente.

İbrahim Çelikkol , Emine Meyrem y Yasemin Kay Allen son los protagonistas de “, que también cuenta con las actuaciones de Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem y Sercan Batık.

Emine Meyrem interpreta a Afife yIbrahim Celikkol interpreta a Kemal en la serie turca "Amar, perder" (Foto: Netflix)
Emine Meyrem interpreta a Afife yIbrahim Celikkol interpreta a Kemal en la serie turca "Amar, perder" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “AMAR, PERDER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amar, perder”, “Kemal, cobrador de deudas de una familia usurera y comandante militar, y Afife, guionista y restaurador reticente, se enfrentan por una deuda. Este encuentro los lleva a emociones inesperadas; descubren que el amor y la virtud no son lo que creían.

Por lo que he visto en el tráiler, un equipo creativo presenta la idea del drama del amor entre la mujer del restaurante y el cobrador de deudas como último recurso después de que sus anteriores propuestas fueran rechazadas. Debido a que la trama del nuevo proyecto tiene amor, tristeza comedia e intriga, es aceptada.

¿CÓMO VER “AMAR, PERDER”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TO LOVE, TO LOSE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMAR, PERDER”

  • Hakan Çelik como Sahaf Koray
  • Ibrahim Celikkol como Kemal
  • Emine Meyrem como Afife
  • Yasemin Kay Allen
  • Deniz Türkali
  • Görkem Sevindik
  • Menderes Samancilar
  • Tarik Papuççuoglu
  • Okan Çabalar
  • Can Yilmaz
  • Demircan Kaçel
  • Dilsah Demir
  • Sinan Bengier
  • Sercan Batik
  • Asuman Çakir
  • Caner Erdem
Ibrahim Celikkol asume el rol de Kemal en la serie turca "Amar, perder", creada por Yavuz Turgul (Foto: Netflix)
Ibrahim Celikkol asume el rol de Kemal en la serie turca "Amar, perder", creada por Yavuz Turgul (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC