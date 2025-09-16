La espera terminó: Bad Bunny llevará su energía única desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan a millones de pantallas en todo el mundo. El histórico show titulado “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más” será transmitido en vivo y sin costo adicional para los miembros Prime, marcando un antes y un después en la relación del Conejo Malo con su público global.

FECHA Y HORA DEL CONCIERTO “NO ME QUIERO IR DE AQUÍ: UNA MÁS” DE BAD BUNNY

El concierto está programado para el sábado 20 de septiembre a las 8:30 p. m. ET (5:30 p. m. PT), un horario pensado para que tanto los fans de Puerto Rico como los de Estados Unidos y Latinoamérica puedan unirse a esta cita imperdible. Será la última parada de su exitosa residencia en la isla, que comenzó el 11 de julio y agotó todas las entradas en cuestión de horas.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL CONCIERTO DE BAD BUNNY?

¿Dónde verlo? El evento se transmitirá en vivo de manera exclusiva por Prime Video, la app de Amazon Music y el canal oficial de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic). Lo mejor de todo es que los miembros de Amazon Prime podrán disfrutarlo sin costo adicional como parte de su suscripción, que en EE.UU. tiene un precio de US$14.99 al mes o US$139 al año.

Para quienes no sean miembros Prime, hay alternativas: podrán seguir la transmisión gratuita en la app de Amazon Music y en el canal de Twitch. Esto significa que no importa si tienes o no la membresía, el concierto estará al alcance de todos los fanáticos que deseen vivirlo en primera fila desde cualquier lugar del planeta.

El espectáculo final de la gira de Bad Bunny se transmitirá en vivo exclusivamente en la aplicación de Prime Video (Foto: Amazon Prime Video)

EL EVENTO REPRESENTA UN HITO EN LA COLABORACIÓN DE BAD BUNNY CON AMAZON

El proyecto tiene un fuerte enfoque comunitario: desde programas de educación y tecnología para jóvenes en Puerto Rico, hasta el apoyo a agricultores locales y la creación de una nueva tienda en Amazon.com llamada “comPRa Local”, que promoverá productos con el sello “Hecho en PR”.

“Benito encarna el espíritu de Puerto Rico, y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente”, destacó Rocío Guerrero, directora de música para Latinoamérica e Iberia de Amazon Music. De esta manera, el concierto no solo será un espectáculo musical, sino también un motor de cambio social y económico.

Además, los fans tendrán acceso a contenido exclusivo alrededor del show. Bad Bunny ya se apoderó de Platino, la playlist latina más importante de Amazon Music, y se anunció un vinilo de edición limitada de “Debí Tirar Más Fotos”, disponible para preordenar desde el 20 de septiembre, con imágenes inéditas de la residencia en Puerto Rico.

