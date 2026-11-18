Tras una noche de baile y mucho ritmo, el martes 17 de noviembre se conocieron las cinco parejas finalistas de la temporada 35 de “Dancing with the Stars”. Ahora, los participantes se preparan para la última gala, en la que buscarán conquistar al jurado y al público para llevarse el trofeo Mirrorball. Si seguiste la competencia y no quieres perderte el desenlace, aquí te contamos quiénes llegaron a la final y cuándo se conocerá a la pareja ganadora.

LOS FINALISTAS DE “DANCING WITH THE STARS” - TEMPORADA 35

Las cinco parejas que siguen en la temporada 35 de “Dancing with the Stars” competirán por el trofeo Mirrorball en la final del 24 de noviembre. Ellas son:

Amber Glenn y Pasha Pashkov

Amber Glenn y Pasha Pashkov pasaron a la final de "Dancing with the Stars" 35 (Foto: DWTS / Instagram)

La patinadora artística Amber Glenn compite junto al bailarín profesional Pasha Pashkov. Ellos llegan a la final después de conseguir la puntuación máxima en sus dos presentaciones de semifinales: una salsa con “Bemba Colorá”, de Celia Cruz, y un vals vienés con “Dangerous Woman”, de Ariana Grande.

Sumaron 60 de 60 puntos, la mejor calificación de la noche, empatados con Harry Shum Jr. y Jenna Johnson, quienes al final fueron eliminados.

Ezra Frech y Daniella Karagach

Ezra Frech y Daniella Karagach pasaron a la final de "Dancing with the Stars" 35 (Foto: DWTS / Instagram)

El atleta paralímpico Ezra Frech tiene como compañera a la bailarina profesional Daniella Karagach. En las semifinales, obtuvieron 27 puntos por su quickstep con “Kryptonite”, de 3 Doors Down, y una calificación perfecta de 30 por su jive con “Footloose”, de Kenny Loggins.

Con un total de 57 puntos, aseguraron su lugar entre las cinco parejas que disputarán el título.

Maura Higgins y Mark Ballas

Maura Higgins y Mark Ballas pasaron a la final de "Dancing with the Stars" 35 (Foto: DWTS / Instagram)

Maura Higgins participa junto al bailarín profesional Mark Ballas. La pareja terminó las semifinales con 59 de 60 puntos: recibió una calificación perfecta por su samba con “Samba Vocalizado”, de Luciano Perrone, y 29 puntos por su vals vienés.

Fue la segunda puntuación total más alta de la noche, detrás de las dos parejas que alcanzaron los 60 puntos.

Tatyana Ali y Jan Ravnik

Tatyana Ali y Jan Ravnik pasaron a la final de "Dancing with the Stars" 35 (Foto: DWTS / Instagram)

Tatyana Ali compite junto al bailarín profesional Jan Ravnik. En la semifinal, interpretaron un vals con “Open Arms”, de Journey, que recibió 27 puntos, y un cha-cha-chá por el que obtuvieron otros 28.

Cerraron la gala con 55 de 60 puntos y avanzaron a la final de la temporada.

Connor Wood y Rylee Arnold

Connor Wood y Rylee Arnold pasaron a la final de "Dancing with the Stars" 35 (Foto: DWTS / Instagram)

Connor Wood tiene como pareja a la bailarina profesional Rylee Arnold. En las semifinales, presentaron un jive con “Blue Suede Shoes”, de Elvis Presley, y un quickstep; ambos bailes recibieron 24 puntos.

Aunque terminaron en el último lugar de la tabla del jurado, con 48 de 60 puntos, lograron avanzar en una competencia cuyo resultado combina las calificaciones de los jueces y los votos del público.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DE “DANCING WITH THE STARS”?

La final de la temporada 35 de “Dancing with the Stars” se emitirá el martes 24 de noviembre a las 20:00 (hora del este) en ABC y Disney+.

La última gala tendrá un formato de tres rondas: elección del jurado, baile instantáneo y estilo libre.