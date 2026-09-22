“American Horror Story” vuelve con una temporada que promete reunir, literalmente, toda su historia en una sola tanda de episodios. Y es que el reparto de la decimotercera entrega de la antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk llega con varios actores que interpretan personajes distintos, todos extraídos de capítulos anteriores de la franquicia. Así, si tienes dudas sobre quién regresa y qué papel asume cada uno en la producción de FX, Disney+ y Hulu, esta guía del elenco es para ti. ¡Descubre quién es quién en pantalla!
Vale precisar que Ryan Murphy definió “American Horror Story: 13” como una especie de crossover al estilo “Avengers”, en el que personajes de diversas temporadas conviven en una misma trama.
¿El resultado? Pues, un elenco que combina veteranos de la casa con un grupo de rostros nuevos que se integran a la mitología de la franquicia por primera vez.
Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”?
1. Jessica Lange
Empiezo la lista con el regreso más esperado de este universo ficticio: Jessica Lange, la aclamada actriz que no formaba parte del elenco regular desde “Freak Show”.
Según Men’s Journal, ella retoma sus cuatro personajes más recordados: la vecina entrometida Constance Langdon (“Murder House”), la monja Jude Martin (“Asylum”), la Suprema Fiona Goode (“Coven”) y la empresaria de circo Elsa Mars (“Freak Show”).
2. Sarah Paulson
Cordelia Goode, la bruja que sucedió a su madre Fiona como Suprema del aquelarre, regresa de la mano de Sarah Paulson.
Y, además de Cordelia, la actriz interpreta a Wilhemina Venable (“Apocalypse”), Hypodermic Sally (“Hotel”) y tanto a Tuberculosis Karen como a Mamie Eisenhower, ambas de “Double Feature”.
3. Evan Peters
Evan Peters también repite la fórmula de personajes múltiples.
Entre ellos, se incluye al joven perturbado Tate Langdon (“Murder House”), al asesino serial James Patrick March (“Hotel”) y al líder de secta Kai Anderson (“Cult”).
4. Angela Bassett
Por otro lado, Angela Bassett vuelve a darle vida a Marie Laveau, la sacerdotisa vudú de Nueva Orleans que apareció tanto en “Coven” como en “Apocalypse”.
Otros actores y personajes de “American Horror Story: 13”:
- 5. Kathy Bates como Madame Delphine LaLaurie, la torturadora esclavista basada en un personaje histórico
- 6. Emma Roberts como Madison Montgomery, la bruja narcisista de “Coven” que también reapareció en “Apocalypse”
- 7. Gabourey Sidibe como Queenie, la bruja “alfiletero humano” de “Coven”
- 8. Billie Lourd como Winter Anderson
- 9. Leslie Grossman
- 10. Frances Conroy como Myrtle Snow, la mentora de las brujas en “Coven” y “Apocalypse”
- 11. Jamie Brewer como Nan de “Coven”
- 12. John Carroll Lynch como Twisty el Payaso, el villano de “Freak Show”
- 13. Mat Fraser como Paul, el hombre foca también de “Freak Show”
- 14. Mena Suvari como Elizabeth Short, la Dalia Negra vista antes en “Murder House” y “Apocalypse”
- 15. Berto Colón como Joe, el portero
- 16. Seth Gabel como Jeffrey Dahmer, personaje que ya interpretó en “Hotel”
- 17. Zach Villa como Richard Ramírez, el “Acechador Nocturno” de “1984”
- 18. Orlando Jones como Papa Legba, relevo del fallecido Lance Reddick
- 19. John Waters
- 20. Joey Pollari como Ben DeSoto
- 21. Madelaine Petsch
- 22. Avantika Vandanapu
- 23. Cara Delevingne
- 24. Charlie Carver
- 25. Alex Consani
- 26. Elle Chapman
- 27. Grace Dumdaw
- 28. Tig Notaro
- 29. Fedor Steer
- 30. Paul Anthony Kelly
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