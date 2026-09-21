En esta tanda de episodios, la aclamada actriz estadounidense Jessica Lange regresa a la serie de antología "American Horror Story" (Foto: Ryan Murphy Productions)
En esta tanda de episodios, la aclamada actriz estadounidense Jessica Lange regresa a la serie de antología "American Horror Story" (Foto: Ryan Murphy Productions)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

¡Los fans del televisivo ya pueden ir alistando su agenda! Y es que “American Horror Story: 13”, la nueva temporada de la famosa serie antológica de FX, llega a y Hulu con un calendario de capítulos definido. Así, la producción reunirá a personajes y actores de entregas anteriores, en una historia que promete conectar distintos momentos de la franquicia creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. ¿Te gustaría saber cuándo se estrena cada episodio y a qué hora verlos? Pues, aquí te cuento los detalles con el fin de que armes tu maratón de con anticipación.

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Vale precisar que la temporada 13 del show televisivo plantea un crossover que reúne personajes de distintas entregas de “American Horror Story”.

En ese sentido, la historia sigue a Ben DeSoto (Joey Pollari), un nuevo trabajador de cuidados paliativos cuya llegada lo acerca a sucesos sobrenaturales y a figuras ya conocidas por los seguidores de la antología.

A partir de ese punto, la trama conecta los universos de “Murder House”, “Coven”, “Hotel” y “Cult”, con el regreso de personajes como Cordelia Goode (Sarah Paulson), Tate Langdon (Evan Peters), Constance Langdon (Jessica Lange), Marie Laveau (Angela Bassett), Delphine LaLaurie (Kathy Bates) y Madison Montgomery (Emma Roberts).

Antes de continuar, mira el tráiler de “American Horror Story: 13”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”

La decimotercera temporada de la serie se compone de 13 capítulos en total, cada uno de media hora, programados para lanzarse entre septiembre y octubre del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 - “13”: jueves 24 de septiembre del 2026
  • Episodio 2 - “1:13 AM”: jueves 24 de septiembre del 2026
  • Episodio 3 - “Rauhnacht”: jueves 24 de septiembre del 2026
  • Episodio 4 - “Is That All There Is?”: jueves 1 de octubre del 2026
  • Episodio 5 - “Date Night”: jueves 1 de octubre del 2026
  • Episodio 6 - “The Return of Devil’s Night”: jueves 1 de octubre del 2026
  • Episodio 7 - “The Baddest Witch of Them All”: jueves 8 de octubre del 2026
  • Episodio 8 - “Hell No”: jueves 8 de octubre del 2026
  • Episodio 9: jueves 15 de octubre del 2026
  • Episodio 10: jueves 15 de octubre del 2026
  • Episodio 11: jueves 22 de octubre del 2026
  • Episodio 12: jueves 22 de octubre del 2026
  • Episodio 13 (Final): jueves 29 de octubre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “AMERICAN HORROR STORY: 13”?

En Latinoamérica, “American Horror Story: 13” estrenará sus tres primeros capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m. del jueves 24 de septiembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m. del jueves 24 de septiembre
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m. del jueves 24 de septiembre
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. del jueves 24 de septiembre

Eventualmente, desde la semana siguiente, los nuevos episodios se habilitarán en un bloque distinto:

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica10:00 p.m. de los jueves
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador11:00 p.m. de los jueves
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico12:00 a.m. de los viernes
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil1:00 a.m. de los viernes

En Estados Unidos, por su parte, el calendario se mantiene los jueves a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

¿CÓMO VER “AMERICAN HORROR STORY: 13”?

“American Horror Story: 13” se podrá ver de manera exclusiva a través de (en Latinoamérica), así como por FX y Hulu (en EE. UU.).

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

El póster de "American Horror Story: 13", la decimotercera temporada de la famosa franquicia de terror (Foto: Ryan Murphy Productions)
El póster de "American Horror Story: 13", la decimotercera temporada de la famosa franquicia de terror (Foto: Ryan Murphy Productions)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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