Después de una larga espera, “American Horror Story” finalmente regresa con su decimotercera temporada, y la mejor parte es que la mayor parte del elenco original también está de vuelta. Esto incluye a Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates y Emma Roberts, quiénes vuelven a interpretar a sus icónicos personajes. Por lo tanto, la nueva entrega de la serie antológica creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk conecta los universos de temporadas pasadas como “Murder House”, “Coven”, “Hotel” y “Cult” alrededor del caos y la superstición asociados al número 13.

De hecho, la nueva temporada, que gira en torno a la mala suerte, el caos y la inestabilidad que simboliza este número, tendrá 13 episodios, que se estrenarán a partir del 24 de septiembre de 2026 en Disney+ (en Latinoamérica), así como en FX y Hulu (en Estados Unidos).

Uno de los regresos más esperados de la temporada 13 de “American Horror Story” es el de Jessica Lange. “AHS: Freak Show” fue la última entrega de este universo que protagonizó la ganadora de dos premios Óscar, cinco Globos de Oro, tres Emmy, un premio del Sindicato de Actores y un Tony. No obstante, apareció como invitada en “Apocalypse” en 2018.

La aclamada actriz Jessica Lange vuelve a interpretar a su icónico personaje, Constance Langdon, en "American Horror Story: 13" (Foto: Ryan Murphy Productions)

LA CONDICIÓN DE JESSICA LANGE PARA VOLVER A “AMERICAN HORROR STORY”

Tras su salida en la cuarta temporada de la serie antológica, Jessica Lange repitió en innumerables entrevistas que no volvería a la franquicia. Incluso a principios de 2025, exclamó públicamente un rotundo “¡Oh, Cristo, no!” cuando le preguntaron al respecto. No obstante, Ryan Murphy logró convencerla.

La única condición que puso Jessica Lange para unirse a “American Horror Story: 13” fue interpretar a sus cuatro personajes anteriores (Constance Langdon, la Hermana Jude, Fiona Goode y Elsa Mars).

“Ryan Murphy me convenció para que volviera”, contó Lange en el programa Live With Kelly and Mark. “Primero, me habló de interpretar a Constance [de la primera temporada], que creo que fue su personaje favorito de los que interpreté. Pero le dije que volvería si podía interpretar a los cuatro personajes”.

Asimismo, señaló que, “prácticamente todos los personajes son recurrentes” y que su experiencia “fue fantástica porque me gustan los cuatro personajes. Fue divertido interpretarlos y, al regresar, fue genial volver a hacerlos”.

Jessica Lange interpretó a la hermana Jude Martin / Sister Jude en "American Horror Story: Asylum", la segunda temporada de la serie antológica (Foto: FX)

EL QUINTO PERSONAJE DE JESSICA LANGE EN “AMERICAN HORROR STORY: 13”

Jessica Lange también reveló que en “American Horror Story: 13” interpretará a un quinto personaje misterioso. “Incluí un personaje extra, que es una especie de personaje misterioso”, aseguró.

Aunque anteriormente Ryan Murphy indicó que la ganadora del Oscar le exigió que incluyera un “número musical” en la temporada, Lange no mencionó eso en la entrevista antes mencionada. No obstante, confirmó que uno de sus personajes interpretará una canción.

Jessica Lange asumió el rol de Fiona Goode en "American Horror Story: Coven", la tercera temporada de la serie de Ryan Murphy (Foto: FX)

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