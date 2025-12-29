A partir del jueves 1 de enero del 2026, Netflix nos permitirá sumergirnos en una simpática comedia romántica. Se trata de “Amor de Oficina” (en inglés: “Love from 9 to 5”), la serie mexicana que combina tensión y muchísimos momentos divertidos a lo largo de su trama. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción creada por Carolina Rivera, la misma mente maestra detrás de “Contra las cuerdas”, “Madre sólo hay dos” y “Guerra de vecinos”? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares!

Vale precisar que la ficción narra la historia de dos profesionales que experimentan una noche de pasión sin saber realmente quiénes son.

No obstante, el destino los reúne nuevamente en una oficina corporativa, donde compiten por el mismo puesto: el de director ejecutivo (CEO).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Amor de Oficina”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR DE OFICINA”?

1. Ana González Bello como Graciela

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la guía del elenco con la protagonista: Graciela. Ella es una profesional ambiciosa y empoderada que ha dedicado años de su carrera a la empresa que desea dirigir.

Pero, eventualmente, descubre que su rival en la contienda por el título de CEO es un hombre que creyó que nunca volvería a ver.

La actriz que la interpreta es Ana González Bello, a quien también hemos visto en producciones como “La más fan”, “Todas menos tú” e “Intercambiadas”.

Ana González Bello como Graciela en una escena de la serie mexicana "Amor de oficina" (Foto: Netflix)

2. Diego Klein como Mateo

Mateo, por su parte, es el rival de Graciela y quien posee una ventaja crucial en la competencia empresarial: es el hijo del dueño de la compañía.

El actor que asume este rol es Diego Klein, reconocido por su trabajo previo en “Las Tias“, ”Loco por ella“ y ”Mi secreto“.

Diego Klein como Mateo en una escena de la serie mexicana "Amor de oficina" (Foto: Netflix)

3. Alexis Ayala como Don Enrique

Don Enrique es el patriarca de la empresa. Por lo tanto, es quien establece la competición entre Graciela y Mateo.

El papel está a cargo de Alexis Ayala, también integrante de los elencos de “No voy a pedirle a nadie que me crea”, “Cero y van cuatro” y “Fantasías”.

Alexis Ayala como Don Enrique en una escena de la serie mexicana "Amor de oficina" (Foto: Netflix)

4. Paola Fernández como Larissa

Por otro lado, Paola Fernández interpreta a Larissa.

Cabe resaltar que, en la trayectoria de la intérprete, se incluyen títulos como “Valiendo madres“, ”Albertano contra los mostros” y “Máscara contra caballero“.

Paola Fernández como Larissa en una escena de la serie mexicana "Amor de oficina" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Amor de oficina”:

5. Martha Reyes como Mariel

como Mariel 6. Jerry Velázquez como Pedro

como Pedro 7. Fernando Memije como Lalo

como Lalo 8. Manuel Calderón como Gutiérrez

como Gutiérrez 9. Laura de Ita como Martita

como Martita 10. Nicolás de Llaca como Victor

como Victor 11. Stephanie Salas como Regina

como Regina 12. Marco León como Bobby

como Bobby 13. Marco Treviño como Frank

como Frank 14. Ana Layevska

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí