Una investigadora del Instituto de Investigación de la Patata en un valle de montaña debe trabajar en conjunto con el estricto supervisor de la empresa con la que debieron asociarse para no perder el legado familiar en “Amor en el laboratorio” (“The Potato Lab” en inglés y “Gamjayeonguso” en su idioma original), comedia romántica coreana de Netflix. Mi-kyung (Lee Sun-bin) y Baek-ho (Kang Tae-oh) tienen formas distintas de ver la vida, así que no empiezan con el pie derecho, no obstante, el amor no tarda en brotar. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la nueva producción?

La serie surcoreana de tvN cuenta con la dirección de Kang Il-soo y el guion de Kim Ho-soo, tiene doce episodios y se emitirá los sábados y domingos a partir del 1 de marzo de 2025. En Corea de Sur a través de tvN, mientras que el resto del mundo podrá ver el K-drama en Netflix.

Además de Lee Sun-bin y Kang Tae-oh, Lee Hak-joo, Kim Ga-eun, Shin Hyun-seung, Yoo Seung-mok, Kwak Ja-hyung, Woo Jung-won, Kim Ji-ah, Yoon Jeong-seop y Nam Hyun-woo también formar parte del reparto de “Amor en el laboratorio”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR EN EL LABORATORIO”

1. Lee Sun-bin como Kim Mi-kyung

Lee Sun-bin, que apareció en “The Uncanny Counter”, “Boyhood”, “Work Later”, “Drink Now” y “Team Bulldog: Off Duty Investigation”, da vida a Kim Mi-kyung, una investigadora del Instituto de Investigación de la Patata en un valle de montaña que lleva 12 años trabajando en su proyecto. Su rutina se altera cuando So Baek-Ho entra en escena.

Lee Sun-bin asume el pape de Kim Mi-kyung, una investigadora del Instituto de Investigación de la Patata, en la comedia romántica "Amor en el laboratorio" (Foto: Netflix)

2. Kang Tae-oh como So Baek-ho

Kang Tae-oh, conocido principalmente por sus papeles en “ Extraordinary Attorney Woo”, “Thirty-Nine” y “Run On”, interpreta a So Baek-ho, el director del Departamento de planificación estratégica de Ventas Wonhan que llega a supervisar los procesos del laboratorio de Mi-kyung.

Kang Tae-oh interpreta a So Baek-ho, que llega a supervisar el laboratorio de Mi-kyung, en la comedia romántica "Amor en el laboratorio" (Foto: Netflix)

3. Lee Hak-joo como Park Ki-se

Lee Hak-joo, quien anteriormente protagonizó “My Name” y apareció en “Be Melodramatic” y “The World of the Married”, asume el rol de Park Ki-se, el exnovio de Mi-kyung y director ejecutivo de la división de planificación estratégica de Wonhan Retail.

4. Kim Ga-eun como Lee Ong-ju

Kim Ga-eun, que participó en película como “You Don’t Know Women”, “My Lover, Madame Butterfly”, “Single-minded Dandelion”, “Because This Is My First Life”, “The Wind Blows” y “King the Land”, interpreta a Lee Ong-ju en “Amor en el laboratorio”. Se trata de la mejor amiga de Mi-kyung y escritora de novelas web.

Lee Hak-joo asume el rol de Park Ki-se y Kim Ga-eun asume el rol de Lee Ong-ju en la comedia romántica "Amor en el laboratorio" (Foto: Netflix)

5. Shin Hyun-seung como Kim Hwan-gyeong

Shin Hyun-seung, que ha tenido papeles protagónicos en “Secret Playlist”, “Han River Police”, “Pumpkin Time” y “So Not Worth It”, es el encargado de dar vida a Kim Hwan-gyeong, el hermano menor de Mi-kyung.

Kim Mi-kyung (Lee Sun-bin) junto a su familia y a So Baek-ho (Kang Tae-oh) en la serie surcoreana "Amor en el laboratorio" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Amor en el laboratorio”:

Yoo Seung-mok

Kwak Ja-hyung como Go Jeong-hae

Woo Jung-won como Joo Seung-hee

Kim Ji-ah como Jang Seul-gi

Yoon Jeong-seop como Lee Chung-hyun

Nam Hyun-woo como Kwon Hee-dong

¿DE QUÉ TRATA “AMOR EN EL LABORATORIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amor en el laboratorio”, “la vida de una apasionada investigadora da un giro cuando un estricto director llega a su laboratorio de papas y demuestra que el amor puede brotar en los lugares más inesperados”.

¿CÓMO VER “AMOR EN EL LABORATORIO”?

“Amor en el laboratorio” se estrenará el 1 de marzo de 2025. En tvN se emitirá todos los sábados y domingos a las 21:20 (KST). Mientras que al resto del mundo llegará a través de Netflix. Cada semana se lanzarán nuevos capítulos.

Por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.