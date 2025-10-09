La batalla entre adinerados con abolengo y nuevos ricos empieza con la llegada de Osman (Engin Akyürek), quien parece decidido a destruir el imperio de la familia de Nihal (Asli Enver) en “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés y “Enfes Bir Aksam” en su idioma original), serie turca de Netflix dirigida creada, dirigida y escrita por Meriç Acemi. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Este nuevo drama romántico, que también cuenta con la dirección de Uluç Bayraktar, sigue el enfrentamiento entre Osman, un hombre que surge de la nada al poder, y Nihal , heredera de una familia de marineros. No obstante, pronto descubrirán que el amor también es un juego de poder. ¿Quién ganará?

“Amor y riqueza”, producida por la compañía TIMS & B Productions, cuenta con un reparto conformado por Engin Akyürek, Asli Enver, Dolunay Soysert, Ismail Demirci, Selin Sekerci, Sedef Avci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Armagan Oguz, Zeynep Oymak, Nur Efsan Durmus y Ahmet Utlu.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR Y RIQUEZA”

1. Engin Akyürek como Osmal

Engin Akyürek, conocido por su papel como Kerim Ilgaz en la telenovela “¿Qué culpa tiene Fatmagul?”, Ömer Demir en “Kara Para Aşk” y Sancar Efeoğlu en “Sefirin Kızı”, da vida a Osmal, un hombre que se hizo rico gracias a sus decisiones acertadas y audaces. Su llegada alborota a toda la élite de Estambul.

Engin Akyürek interpreta a Osmal, quien hizo su fortuna con astucia e inteligencia, en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

2. Asli Enver como Nihal

Asli Enver, reconocida por producciones como “Kayıp”, “Bana Artık Hicran De”, “Kardeşim Benim”, “Tamam mıyız?” y “Un lugar seguro”, asume el rol de Nihal, representante de una familia con una fortuna generacional. Consigue lo que quiere gracias a que es una maestra de la diplomacia.

Nihal (Asli Enver) no puede evitar sentirse atraída por Osmal ( Engin Akyürek), quien es su rival, en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

3. Dolunay Soysert

Dolunay Soysert, quien fue parte de “Seddülbahir 32 Saat”, “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Mavi Gözlü Dev”, “Cumhuriyet”, “Kalbin Zamanı”, “Salkım Hanımın Taneleri”, “İlk Aşk”, “Yarım Kalan Mucize” y “Muhteşem Yüzyıl” también es parte del elenco de “Amor y riqueza”.

El personaje de Dolunay Soysert tiene un rol muy importante en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

4. Ismail Demirci

Ismail Demirci, que participó en producciones como “Anneler ile Kızları”, “Fabrika Kızı”, “Serçe Sarayı”, “Babamın Günahları”, “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”, “Mor Menekşeler”, “Ben Onu Çok Sevdim”, y “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, tiene un rol importante en esta serie turca.

¿El personaje interpretado por Ismail Demirci también es rival de Osmal en la serie turca "Amor y riqueza"? (Foto: Netflix)

5. Serkan Altunorak

Serkan Altunorak apareció en “7 Yüz”, “Uysallar”, “Zeytin Ağacı”, “Numen”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Cesur ve Güzel”, “Vatanım Sensin”, “Sana Söz”, “Evlilik Hakkında Her Şey” y “Maviye Sürgün”.

¿Qué observa el personaje de Serkan Altunorak con tan curiosidad en el tráiler de la serie turca "Amor y riqueza"? (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Amor y riqueza”:

Selin Sekerci

Sedef Avci

Taro Emir Tekin

Armagan Oguz

Zeynep Oymak

Nur Efsan Durmus como Sinem

Ahmet Utlu

¿DE QUÉ TRATA “AMOR Y RIQUEZA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amor y riqueza”, “para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.”

¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA”?

“Amor y riqueza” se estrenará el viernes 10 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

