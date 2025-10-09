La batalla entre adinerados con abolengo y nuevos ricos empieza con la llegada de Osman (Engin Akyürek), quien parece decidido a destruir el imperio de la familia de Nihal (Asli Enver) en “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés y “Enfes Bir Aksam” en su idioma original), serie turca de Netflix dirigida creada, dirigida y escrita por Meriç Acemi. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
Este nuevo drama romántico, que también cuenta con la dirección de Uluç Bayraktar, sigue el enfrentamiento entre Osman, un hombre que surge de la nada al poder, y Nihal , heredera de una familia de marineros. No obstante, pronto descubrirán que el amor también es un juego de poder. ¿Quién ganará?
“Amor y riqueza”, producida por la compañía TIMS & B Productions, cuenta con un reparto conformado por Engin Akyürek, Asli Enver, Dolunay Soysert, Ismail Demirci, Selin Sekerci, Sedef Avci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Armagan Oguz, Zeynep Oymak, Nur Efsan Durmus y Ahmet Utlu.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR Y RIQUEZA”
1. Engin Akyürek como Osmal
Engin Akyürek, conocido por su papel como Kerim Ilgaz en la telenovela “¿Qué culpa tiene Fatmagul?”, Ömer Demir en “Kara Para Aşk” y Sancar Efeoğlu en “Sefirin Kızı”, da vida a Osmal, un hombre que se hizo rico gracias a sus decisiones acertadas y audaces. Su llegada alborota a toda la élite de Estambul.
2. Asli Enver como Nihal
Asli Enver, reconocida por producciones como “Kayıp”, “Bana Artık Hicran De”, “Kardeşim Benim”, “Tamam mıyız?” y “Un lugar seguro”, asume el rol de Nihal, representante de una familia con una fortuna generacional. Consigue lo que quiere gracias a que es una maestra de la diplomacia.
3. Dolunay Soysert
Dolunay Soysert, quien fue parte de “Seddülbahir 32 Saat”, “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Mavi Gözlü Dev”, “Cumhuriyet”, “Kalbin Zamanı”, “Salkım Hanımın Taneleri”, “İlk Aşk”, “Yarım Kalan Mucize” y “Muhteşem Yüzyıl” también es parte del elenco de “Amor y riqueza”.
4. Ismail Demirci
Ismail Demirci, que participó en producciones como “Anneler ile Kızları”, “Fabrika Kızı”, “Serçe Sarayı”, “Babamın Günahları”, “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”, “Mor Menekşeler”, “Ben Onu Çok Sevdim”, y “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, tiene un rol importante en esta serie turca.
5. Serkan Altunorak
Serkan Altunorak apareció en “7 Yüz”, “Uysallar”, “Zeytin Ağacı”, “Numen”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Cesur ve Güzel”, “Vatanım Sensin”, “Sana Söz”, “Evlilik Hakkında Her Şey” y “Maviye Sürgün”.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Amor y riqueza”:
- Selin Sekerci
- Sedef Avci
- Taro Emir Tekin
- Armagan Oguz
- Zeynep Oymak
- Nur Efsan Durmus como Sinem
- Ahmet Utlu
¿DE QUÉ TRATA “AMOR Y RIQUEZA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amor y riqueza”, “para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.”
¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA”?
“Amor y riqueza” se estrenará el viernes 10 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
