CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del inesperado final de “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés y “Enfes Bir Aksam” en su idioma original), los fanáticos de los drama turcos y los usuarios de Netflix se preguntan si la historia de Osman Bulut (Engin Akyürek) y Nihal Baydemir (Asli Enver) continuará en una segunda temporada de la serie creada, dirigida y escrita por Meriç Acemi. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios, Nihal regresa a Estambul para evitar que su padre pierda la casa de su familia debido a sus deudas. Intenta negociar con la familia Bulut, que consiguieron su fortuna gracias a trabajo e inversiones audaces, pero se da cuenta que no es sencillo lidiar con Osman. A pesar de que ella es una experta en diplomacia, él consigue hacerle perder el control.

La atracción entre ellos es innegable, pero su orgullo y su obsesión con tener el poder, no les permite estar juntos. Además, Engin (Serkan Altunorak), un viejo amigo de Nihal que la ama desde siempre, le declara la guerra a Osman. El resto de la familia Bulut también lidia con problemas amorosos. Entonces, ¿habrá temporada 2 de “Amor y riqueza”?

Osman (Engin Akyürek) y Nihal (Asli Enver) ¿tendrán una segunda oportunidad en una segunda temporada de "Amor y riqueza"? (Foto: Netflix)

“AMOR Y RIQUEZA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie turca dirigida por Uluç Bayraktar. No obstante, el último capítulo dejó el camino preparado para una nueva entrega en la que los caminos de Nihal y Osman se vuelvan a cruzar. Además, el resto de los Bulut también podrían tener más por contar.

Al final de la primera temporada de “Amor y riqueza”, Osman y Nihal continúan separados por un malentendido y por sus propios temores. Cuando la diseñadora descubre la verdad gracias a su amiga Berna intenta hablar con el empresario, pero no consigue el valor para expresar sus sentimientos, la actitud de él solo lo complica más.

Para que su hija pueda volver a Francia, Sulhi Baydemir ofrece entregar la casa de su familia a los Bulut a cambio de olvidar la gran deuda. Después de todo eso y de la declaración de amor de Engin, Nihal decide marcharse. Aunque Osman intenta alcanzarla, no lo consigue y el amor de su vida regresa a Europa, a donde Engin planea acompañarla y proponerle matrimonio.

Osman estaba tan obsesionado con la casa de los Baydemir porque creía que ahí encontraría la felicidad. Cuando se da cuenta de que su felicidad en realidad es Nihal, ya es demasiado tarde. Si se confirma una nueva temporada, la pareja podría tener una segunda oportunidad para estar juntos.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia, es decir, todo dependerá de la recepción por parte del público.

Engin (Serkan Altunorak) ¿acompañará a Nihal a Europa y le propondrá matrimonio en una segunda temporada de la serie turca "Amor y riqueza"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA”?

“Amor y riqueza” está disponible en Netflix desde el 10 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

