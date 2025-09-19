Paul Rudd y Jack Black se unen para protagonizar el reboot de “Anaconda”, película de 1997 dirigida por Luis Llosa y estelarizada por Jennifer Lopez, Ice Cube y Jon Voight. El remake sigue a los mejores amigos de la infancia, Doug y Griff, mientras intentan rehacer su película favorita. Se adentran en el Amazonas para iniciar el rodaje, pero uno de ellos comete un gran error que los lleva a enfrentarse al verdadero peligro. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Mientras la cinta que también contó con las actuaciones de Eric Stoltz, Jonathan Hyde y Owen Wilson, y recaudó 16,6 millones de dólares en su estreno y 136,9 millones de dólares a nivel mundial, pertenencia al género de acción, aventuras y terror, la nueva versión es una comedia de terror.

“Anaconda”, que se estrenará el 25 de diciembre de 2025, cuenta con un elenco conformado por Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello, Ione Skye, Ben Lawson, Yasmin Kassim, Diego Arnary, Jack Waters, Aimee Bah, Rui Ricardo Diaz y Matt Aristizabal. Entonces, ¿quién es quién la nueva película dirigida por Tom Gormican?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ANACONDA”

1. Paul Rudd como Ronald ‘Griff’ Griffen Jr.

Paul Rudd, recordado por películas como “Clueless”, “Halloween: The Curse of Michael Myers”, “Romeo + Juliet”, “Wet Hot American Summer”, “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “The 40-Year-Old Virgin”, “Knocked Up”, “I Love You, Man”, “Ant-Man”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Frozen Empire”, asume el papel de Ronald ‘Griff’ Griffen Jr., quien acepta grabar un remake de su película favorita junto con su amigo.

Paul Rudd y Jack Black son los protagonistas del reboot de "Anaconda", escrita por Tom Gormican y Kevin Etten (Foto: Sony)

2. Jack Black como Doug McCallister

Jack Black, que fue parte de “Dead Man Walking”, “The Cable Guy”, “Enemy of the State (1998), “Shallow Hal”, “Orange County”, “School of Rock”, “King Kong”, “The Holiday”, “Nacho Libre”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Jumanji: The Next Level”, las películas de “Kung Fu Panda” y “The Super Mario Bros. Movie”, da vida a Doug McCallister, el camarógrafo del peculiar proyecto.

Jack Black asume el rol de Doug McCallister, un fan de la película de 1997 que quiere realizar un remake de "Anaconda" (Foto: Sony Pictures)

3. Steve Zahn como Kenny Trent

Steve Zahn, que apareció en “A Perfect Getaway”, “Cowboys”, “Out of Sight”, “Forces of Nature”, “Employee of the Month”, “Riding in Cars with Boys”, “Dallas Buyers Club”, “Captain Fantastic” y “War for the Planet of the Apes”, interpreta a Kenny Trent en “Anaconda”. Se trata de un amigo de Doug y Griff.

Steve Zahn da vida Kenny Trent, amigo de los protagonistas que acepta ayudarlos en su proyecto, en la película "Anaconda" de 2025 (Foto: Sony Pictures Releasing)

4. Thandiwe Newton como Claire Simons

Thandiwe Newton, que participó en “Interview with the Vampire”, “Mission: Impossible 2”, “The Chronicles of Riddick”, “The Pursuit of Happyness”, “For Colored Girls”, “Solo: A Star Wars Story”, “Rogue”, “The Slap” y “Line of Duty”, asume el rol de Claire Simons, amiga de Doug y Griff.

Thandiwe Newton interpreta a Claire Simons, quien acepta actuar en el remake de "Anaconda" de sus amigos Doug y Griff (Foto: Sony Pictures Releasing)

5. Daniela Melchior como Ana Almeida

Daniela Melchior, que fue parte de las películas “The Black Book”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Parque Mayer”, “The Suicide Squad”, “Marlowe”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “Assassin Club”, “Fast X”, “Road House” y “American Sweatshop”, da vida a Ana Almeida.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Anaconda”:

Selton Mello como Santiago Braga

Ione Skye como Malie McCallister

Ben Lawson

Yasmin Kassim

Diego Arnary como Paulo

Jack Waters como Doug joven

Aimee Bah como Claire joven

Rui Ricardo Diaz

Matt Aristizabal

Sebastian Sero

Romeo Ellard como Griff joven

Sabelle Morrow-woods

Zak Patel

¿DE QUÉ TRATA “ANACONDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Sony Pictures, en “Anaconda”, “una crisis de la mediana edad inspira a Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) a adentrarse en la selva amazónica para rehacer su película favorita de juventud. Pero todo cambia cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo el caótico escenario en una situación mortal. ¿La película que se mueren por hacer podría matarlos?”

FECHA DE ESTRENO DE “ANACONDA”

El estreno de “Anaconda” en Estados Unidos está previsto para Navidad de este año, el 25 de diciembre de 2025, por Sony Pictures Releasing.

