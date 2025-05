Más allá del drama y del romance en su historia, el universo de "Sex and the City" se caracteriza por el glamour y los productos exclusivos que usan sus protagonistas. Por ello, es comprensible que la temporada 3 de “And Just Like That...” haya impactado a algunos curiosos al mostrar a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) con un enorme sombrero valorizado en 600 dólares. En ese sentido, ¿te gustaría saber más respecto a este peculiar accesorio? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que “And Just Like That...” sigue explorando la amistad entre Carrie, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis).

Sin embargo, a diferencia de "Sex and the City", aquí nos acercamos a la realidad de su relación cuando todas atraviesan por los 50’s.

Antes de continuar, mira el tráiler de “And Just Like That...” - Temporada 3:

EL ENORME SOMBRERO DE 600 DÓLARES QUE CARRIE USA EN “AND JUST LIKE THAT...”

Sarah Jessica Parker se ha lucido con un sombrero de la diseñadora Maryam Keyhani en una escena de la tercera entrega de la serie de HBO Max, lo que ha generado muchísimos comentarios entre el público debido a las dimensiones de la prenda.

Se trata de un sombrero de guinga (un tipo de tela de algodón) del modelo 'Head in the Clouds' que cuesta 450 libras (algo más de 606 dólares).

¿Y sabes cuánto mide? Pues, ni más ni menos que 54 centímetros de circunferencia, haciéndolo bastante llamativo para cualquiera que se lo ponga.

Sarah Jessica Parker con el sombrero 'Head in the Clouds' de la diseñadora Maryam Keyhani en una escena de la temporada 3 de “And Just Like That...” (Foto: HBO)

¿QUÉ DICE SARAH JESSICA PARKER SOBRE SU SOMBRERO EN “AND JUST LIKE THAT...”?

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, Sarah Jessica Parker reveló que el sombrero le encanta y, aunque temía que el director Michael Patrick King tuviera algún problema con su uso, finalmente se mostró bastante abierto con la elección.

Además, explicó sobre el diseño: “Es muy ligero. Todo eso no es más que lino relleno para mantener la forma, pero en realidad es como cuando un niño se moja como un fideo y se da por vencido en una pelea. No puedes levantarlos. El sombrero es algo así.... Es como un soufflé. Tiene sustancia pero no peso”.

Patrick, por su parte, manifestó: “Lo vi y pensé: ‘Bueno, eso es lo que lleva Carrie cuando pasea por Washington Square Park comiendo sorbete’. Es perfecto".

Cabe resaltar que es probable que la temporada 3 de “And Just Like That...” nos siga sorprendiendo con prendas parecidas, así que te recomiendo prepararte para más artículos tan peculiares como este.

Este es el sombrero que usa Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: Maryam Keyhani)

