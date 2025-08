Si eres de los que crecieron con “Sex and the City” o simplemente te enganchaste con su secuela moderna, “And Just Like That...”, tengo noticias importantes que seguramente te van a remover un poco el corazón seriéfilo. Como dice el titular de esta nota, HBO Max ha confirmado que la tercera temporada de la serie será también la última, marcando el cierre definitivo de este querido universo televisivo que, por más de dos décadas, ha acompañado a millones de fans en todo el mundo.

La noticia se anunció oficialmente este viernes 1 de agosto y, aunque para muchos era un desenlace que se veía venir, eso no quita que cueste despedirse de personajes como Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, que durante años nos hicieron reír, llorar, pensar y (por qué no) reflexionar sobre las relaciones humanas desde la perspectiva de mujeres independientes y complejas.

¿CUÁNDO SERÁ EL FINAL DE “AND JUST LIKE THAT…”?

De acuerdo con Michael Patrick King, creador de la serie y guionista de cabecera, el final de “And Just Like That…” será en dos partes. HBO Max ha programado los últimos episodios para los jueves 7 y 14 de agosto de 2025. Además, reveló que decidieron extender el número de capítulos esta temporada de 10 a 12, justo para dar un cierre digno a las historias que se han venido desarrollando desde 2021.

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Según sus propias palabras, mientras escribía el último episodio, sintió que era el momento indicado para decir adiós. “SJP y yo postergamos el anuncio porque no queríamos que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada”, explicó King, haciendo referencia a Sarah Jessica Parker, quien además de protagonista es productora ejecutiva.

"And Just Like That..." es una secuela de la serie "Sex and the City" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ SE TERMINA LA SERIE?

Aunque HBO no ha citado razones específicas de cancelación, todo apunta a que fue una decisión creativa. No se trata de una caída de audiencia ni de una crisis interna. Simplemente, los creadores sintieron que ya habían contado lo que querían contar. “Este podría ser un excelente punto de inflexión”, dijo King, subrayando que fue una decisión tomada en conjunto con Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO, y Sarah Aubrey, ejecutiva de Max Original.

Recordemos que “And Just Like That...” no intentaba ser una réplica de “Sex and the City”, sino una evolución: mostrarnos cómo viven estas mujeres sus 50, con nuevos retos, nuevas amistades, pérdidas importantes y transformaciones personales muy humanas.

Carrie (Sarah Jessica Parker) en la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: HBO Max)

¿VALE LA PENA VER LA TERCERA TEMPORADA?

Sí, sin duda alguna. Más allá del gran trabajo de producción y las actuaciones de los artistas, si eres fan de toda la vida, esta temporada se siente como una carta de amor a la historia original, combinando mucha nostalgia. Y si recién llegaste al mundo de “And Just Like That…”, vas a encontrarte con una producción bien cuidada, con diálogos que siguen siendo afilados y momentos emocionalmente potentes.

Además, HBO Max está empujando fuerte su estrategia de contenido nostálgico de calidad, y este cierre marca el fin de una era que comenzó en 1998 con el estreno de “Sex and the City”.

