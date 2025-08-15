“And Just Like That”, el spin-off que le permitió a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volver a interpretar a sus personajes icónicos de “Sex and the City”, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, terminó el 14 de agosto de 2025 tras tres temporadas y 33 episodios. Pero ¿cuál es la verdadera razón detrás de la cancelación de la secuela también creada por Darren Star?

El 1 de agosto de 2025, el director y showrunner Michael Patrick King, anunció que la comedia romántica revival concluiría después del final de la tercera entrega. “‘And Just Like That …’ la narrativa actual del universo de ‘Sex and the City’ está llegando a su fin“, escribió en Instagram.

¿POR QUÉ “AND JUST LIKE THAT” FUE CANCELADA?

Michael Patrick King señaló que tomó la decisión de terminar la serie mientras escribía los últimos episodios. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de parada”, señaló en una publicación conjunta en Instagram con AJLT y HBO Max.

Asimismo, agregó: “Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y ampliamos el orden original de la serie de 10 a 12 episodios”.

Sarah Jessica Parker y Niall Cunningham en el episodio final de la temporada 3 de "And Just Like That..." (Foto: HBO Max)

El showrunner también admitió que esperaron deliberadamente para compartir la noticia, ya que no querían que los fans desviarán su atención de la última entrega. “No queríamos que la ‘final’ mundial eclipsara la diversión de ver la temporada”, explicó.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha revelado el motivo real detrás de la cancelación, pero Forbes informó previamente que la audiencia de “And Just Like That…” se encontraba en su punto más bajo.

LA DESPEDIDA DE LAS PROTAGONISTAS DE “AND JUST LIKE THAT…”

“No puedo creer que nuestro viaje salvaje y hermoso de ‘And Just Like That’ casi termine”, escribió Cynthia Nixon en Instagram el 2 de agosto. “Ha sido un deleite de principio a fin. Extrañaré muchísimo trabajar con estas personas todos los días, pero sé que siempre formaremos parte de la vida de cada uno”.

Por su parte, Kristin Davis compartió: “Estoy profundamente triste. Amo a todo nuestro hermoso elenco y equipo. 400 artesanos trabajando tan duro en nuestro programa con profundo amor. Y a nuestros leales fanáticos, los amamos por siempre”.

“Miranda, Samantha y Charlotte, nunca habrá mejores amigas, y qué gran fortuna para Carrie haber conocido y querido a Seema y LTW, conexiones divinas. Carrie Bradshaw ha dominado mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie”, escribió Sarah Jessica Parker.

Kristin Davis y Cynthia Nixon se despidieron de sus personajes "And Just Like That...", que terminó tras tres temporadas (Foto: HBO Max)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí