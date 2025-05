Michael Patrick King, productor ejecutivo de “And Just Like That…”, aseguró que la tercera temporada, que se estrenó el 29 de mayo de 2025, que la relación de Carrie (Sarah Jessica Parker) y Aidan (John Corbett) será “un punto importante de la trama”. Pero esto solo es posible tras la inesperada muerte de Mr. Big (Chris Noth) en el estreno de la secuela de “Sex and the City”. La pérdida no solo destruyó a Carrie, también impactó en la actriz que le da vida. ¿Qué dijo Parker?

Carrie Bradshaw y Mr. Big tuvieron un romance intermitente a lo largo de “Sex and the City” y finalmente se casaron en la película de 2008. Pero su historia de amor tuvo un trágico final debido al fallecimiento de uno de los principales amores de Bradshaw en la comedia dramática y romántica creada por Darren Star para HBO.

La muerte de Mr. Big se produjo poco antes de que se revelara una serie de acusaciones de agresión sexual contra el actor Chris Noth. El actor recordado por sus papeles en “Law & Order” y “The Good Wife” negó los cargos.

Carrie (Sarah Jessica Parker) llora la muerte de Mr. Big (Chris Noth) en la primera temporada de la serie "And Just Like That" (Foto: HBO)

¿CÓMO LA MUERTE DE MR. BIG IMPACTÓ EN SARAH JESSICA PARKER?

“Me sentí muy desconectada”, admitió la actriz que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy en una entrevista con E! News. “Fue muy triste despedirme de eso”. “Morir a lo grande fue muy, muy difícil, tanto a nivel profesional como personal”, agregó. “No es solo un hilo conductor. Es una de las arterias principales de las que sería difícil prescindir”.

Sarah Jessica Parker aseguró que la abrupta salida de Big fue realmente triste. “No es que lo necesitara para mi propia salud o bienestar”, explicó, “pero fue una historia maravillosa que contar durante muchos años”.

Respecto a la relación de Carrie con Aidan, la actriz de 60 años, dijo Today with Jenna & Friends: “Siento que tengo tanta confianza y fe implícitas en Michael Patrick y su extraordinario equipo de guionistas que, aunque reconozco que a veces las decisiones pueden ser controvertidas, causar dolor o generar sentimientos muy fuertes, es increíblemente divertido tomarlas. Así que me encanta”.

¿Qué dijo Sarah Jessica Parker sobre las acusaciones en contra de Chris Noth?

Tras las acusaciones, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, las protagonistas de “And Just Like That…” publicaron una declaración conjunta en apoyo de las mujeres que se presentaron.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, se lee en el comunicado. “Apoyamos a las mujeres que han dado un paso al frente y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser muy difícil y las felicitamos por ello”.

Poco después de la salida de Chris Noth de "And Just Like That", el actor fue acusados de agresión sexual (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

El primer episodio de la temporada 3 de “And Just Like That...” se estrenará el jueves 29 de mayo del 2025 en HBO Max. Mientras que el resto de episodios se emitirá cada semana hasta el 14 de agosto.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí