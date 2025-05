Después de lo que sucedió con Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) al final de la segunda entrega, “And Just Like That…” regresa con una tercera temporada que ahondará más en la relación de Carrie y Aidan (John Corbett). La pareja será “un punto importante de la trama”, aseguró Michael Patrick King, productor ejecutivo de la secuela de “Sex and the City”. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán en Max?

“No tengo ningún interés en torturar demasiado al público”, aseguró King a Entertainment Weekly. “La relación Carrie-Aidan es dramática y emocionante porque abarca dos puntos de vista. Creo que la mitad de los fans que no quieren que Carrie tenga una relación dirán: ‘¡Basta!’. La otra mitad entenderá que cuando amas a alguien, lo que lo acompaña es su familia”.

Aunque la voz en off de Carrie, que es algo característico de “Sex and the City”, no está muy presente en “And Just Like That…”. No obstante, eso se retomará en la tercera temporada, ya que Carrie está escribiendo una novela. “Carrie está escribiendo un nuevo libro y la voz en off es la clave para entrar en él”, declaró el productor ejecutivo a EW. “Cuando hicimos la voz en off de ‘Sex and the City’, Carrie tenía una visión general de todo. Te decía qué pensar y qué sentir. Durante las dos primeras temporadas de ‘And Just Like That’, quité la voz en off porque creía que no sabía lo que sentía”.

“Está empezando a sentir cosas de nuevo y a tener una visión general de su situación actual. Escribir un libro es algo muy privado, así que, curiosamente, es casi una conversación directa e íntima con el lector. Quizás le dice cosas que no le diría ni a sus mejores amigos”, agregó.

El romance de Carrie (Sarah Jessica Parker) y Aidan (John Corbett) continuará en la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

El primer episodio de la temporada 3 de “And Just Like That...” se estrenará el jueves 29 de mayo del 2025 en HBO Max. Mientras que el resto de episodios se emitirá cada semana hasta el 14 de agosto.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “AND JUST LIKE THAT...” - TEMPORADA 3?

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del viernes

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

La tercera temporada de “And Just Like That…”, que cuenta con Michael Patrick King, Sarah Jessica Parker, John Melfi, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky como productores ejecutivos, tiene doce episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”

Episodio 1: Outlook Good: 29 de mayo del 2025

Episodio 2: 5 de junio del 2025

Episodio 3: 12 de junio del 2025

Episodio 4: 19 de junio del 2025

Episodio 5: 26 de junio del 2025

Episodio 6: 3 de julio del 2025

Episodio 7: 10 de julio del 2025

Episodio 8: 17 de julio del 2025

Episodio 9: 24 de julio del 2025

Episodio 10: 31 de julio del 2025

Episodio 11: 7 de agosto del 2025

Episodio 12: 14 de agosto del 2025

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon como Miranda Hobbes

Kristin Davis como Charlotte York Goldenblatt

David Eigenberg como Steve Brady

Evan Handler como Harry Goldenblatt

Sarita Choudhury como Seema Patel

Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley

John Corbett como Aidan Shaw

Rosemarie DeWitt como Kathy

Mario Cantone como Anthony Marentino

Sebastiano Pigazzi como Giuseppe

Estos son los actores que se unen al elenco de la temporada 3 de “And Just Like That...“:

Rosie O’Donnell como Mary

Patti LuPone

Jonathan Cake

Logan Marshall-Green

Mehcad Brooks

Cheri Oteri

Kristen Schaal

Jonathan Cake se une al elenco de la tercera temporada de "And Just Like That...", donde interpreta al nuevo vecino de Carrie (Foto: HBO Max)

