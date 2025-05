Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) regresan con nuevas aventuras en una tercera temporada de “And Just Like That…”, secuela de HBO Max de “Sex and the City”. El productor ejecutivo Michael Patrick King adelantó que los nuevos episodios se centran en la novedad: nuevos apartamentos, nuevos personajes y nuevos romances. ¿Qué significa para Carrie y Aidan (John Corbett)? ¿Quiénes se unirán al elenco de la popular comedia dramática y a quiénes interpretarán?

En conversación con Entertainment Weekly, King confirmó que la relación de Carrie y Aidan será “un punto importante de la trama” en la temporada 3. “No tengo ningún interés en torturar demasiado al público”, aseguró el productor ejecutivo. “La relación Carrie-Aidan es dramática y emocionante porque abarca dos puntos de vista. Creo que la mitad de los fans que no quieren que Carrie tenga una relación dirán: ‘¡Basta!’. La otra mitad entenderá que cuando amas a alguien, lo que lo acompaña es su familia”.

“Es interesante ver a Carrie Bradshaw enamorada intentando que esto funcione cuando, a cierta edad, todos tenemos un pasado. Hay un par de trampas en la historia de Carrie y Aidan que también conocemos muy bien”, agregó.

El productor de “And Just Like That...“ también aseguró que la tercera entrega incluye varios “nuevos amores” y “nuevos obstáculos para viejos amores”. “Salir con alguien a los 50 es interesante. Tenemos personajes casados, solteros y que intentan resolver sus relaciones actuales. Es una especie de laberinto ver cómo te mueves por el mundo a estas alturas de la vida”.

LISTA DE LOS NUEVOS ACTORES DE LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”

1. Rosie O’Donnell como Mary

Rosie O’Donnell, la legendaria comediante, ganadora del Emmy y exmoderadora de The View, se une al reparto de la secuela de “Sex and the City” como Mary. Aunque se sabe que aparecerá en el primer episodio de la temporada 3, no se conocen los detalles del personaje.

Rosie O'Donnell aparece como Mary en el primer episodio de la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: HBO Max)

2. Patti LuPone

Patti LuPone, ícono de Broadway, asume el papel de la estrella de “Agatha All Along”. King no compartió detalles sobre este nuevo personaje, pero adelantó que no se trata de un simple cameo y aseguró que tendrá “un arco argumental en nuestra serie esta temporada”.

Patti LuPone se une al elenco de la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: Patti LuPone/ Instagram)

3. Jonathan Cake

El actor británico Jonathan Cake, conocido por producciones como “Rebecca”, “Mosley”, “Noah’s Ark”, “Empire” y “Desperate Housewives”, es parte del elenco de la tercera temporada “And Just Like That…”. Se trata del nuevo vecino coqueto de Carrie.

Jonathan Cake interpreta al vecino de Carrie en la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: HBO Max)

4. Logan Marshall-Green

Logan Marshall-Green, conocido por su papel de Trey Atwood en la serie “The O.C”, y por interpretar a Charlie Holloway en la película de ciencia ficción de Ridley Scott, “Prometheus”, se convierte en una posible pareja para Seema Patel (Sarita Choudhury).

Logan Marshall-Green será uno de los intereses amorosos de Seema en la tercera temporada de "And Just Like That..." (Foto: HBO Max)

Estos actores también se unen al reparto de la temporada 3 de “And Just Like That...”:

Mehcad Brooks

Cheri Oteri

Kristen Schaal

¿CÓMO VER “AND JUST LIKE THAT...” - TEMPORADA 3?

La temporada 3 de “And Just Like That...” se estrenará el jueves 29 de mayo del 2025 en HBO Max, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.