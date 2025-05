Si eres de aquellos espectadores de “And Just Like That...” que esperaba que la temporada 3 de la serie de HBO Max traiga de regreso un poco más de la magia con la que nos conquistó “Sex and the City”, parece que estás de suerte. Por lo menos eso es lo que sugieren algunas de las primeras críticas profesionales centradas en los nuevos episodios de la producción. En ese sentido, ¿te gustaría saber todo lo que están diciendo los expertos al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción se presenta como la secuela de “Sex and the City”, por lo que trae de vuelta a Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje por explorar la complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

De esta manera, estrellas como Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis repiten los icónicos roles con los que se volvieron tan populares a finales de los 90’s.

Antes de continuar, mira el tráiler de “And Just Like That...” - Temporada 3:

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

Debajo de estas líneas, repasa algunas de las reseñas positivas sobre la temporada 3 de “And Just Like That...”.

Samuel R. Murrian de Collider: “Gran parte del público de ‘Sex and the City’ disfrutará del espumoso escapismo de estos nuevos episodios, en parte gracias a los carismáticos actores de la serie . Por ahora, debido a algunos refinamientos muy necesarios entre temporadas, quizá sea suficiente” .

. Meghan O’Keefe de Decider: “Si eres de los que adoran ver a Carrie Bradshaw desaliñada en tacones altos, gritar ante el último percance vergonzoso de Miranda y animar el gran romance de Charlotte con Harry, adorarás la tercera temporada de ‘And Just Like That...’” .

. Jennifer Keishin Armstrong de The Wrap: “Con la tercera temporada, ‘And Just Like That...’ se enfrenta a una disyuntiva: aumentar los elementos que incitan al odio para mantener el debate, o madurar hasta convertirse en una serie que triunfe en los elementos narrativos y los personajes que elevaron el original más allá de sus características más llamativas: los zapatos, la ropa y los lugares de moda de Nueva York. La serie opta admirablemente por la opción más digna: simplificar y centrarse . No siempre lo consigue, pero en sus mejores momentos se convierte en una telenovela adulta con algunos de nuestros personajes favoritos del pasado” .

. Michael Hogan de The Telegraph: “Tras dos temporadas fallidas, algo de la vieja magia de ‘Sex and the City’ se detecta en esta nueva entrega del spin-off de HBO".

Además, revisa esta reseña mixta acerca de la tercera entrega de la producción.

Ben Travers de IndieWire: “Aunque sigue siendo propensa a irritantes errores no forzados y carece del coraje para abrazar lo desconocido en formas comparables a la original (y necesarias para el revival), es relativamente fácil de disfrutar -o al menos más difícil de odiar”.

Finalmente, te invito a leer una de las reseñas negativas sobre “And Just Like That... 3”.

Kelly Lawler de USA Today: “Lamentablemente, la serie sigue siendo tan ligera y superficial como un par de Manolo Blahniks de imitación, poco imaginativa y aburrida (...) Después de tres temporadas, no ha perdido su inclinación por los diálogos poco realistas y por hacer a sus personajes antipáticos e incoherentes. Las escenas son exasperantemente rebuscadas e incómodas, como si hubieran sido escritas por alienígenas con una vaga idea de cómo se comportan e interactúan los humanos”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

Los capítulos de la tercera entrega del show televisivo llegan a HBO Max los jueves a las 9:00 p.m. (ET). Por lo tanto, para disfrutarlos y sacar tus propias conclusiones sobre la calidad del programa, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Las estrellas de “And Just Like That...” son las figuras principales de esta imagen promocional de la temporada 3 de la serie (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí