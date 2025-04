A medida que el universo de “Star Wars” continúa expandiéndose, “Andor” ha logrado destacarse como una de las producciones más aclamadas y ambiciosas de Disney+. Con un enfoque más maduro, oscuro y centrado en el desarrollo de personajes, la serie se ha ganado el reconocimiento tanto de los fans como de la crítica especializada. Ahora, tras una larga espera, regresa con su segunda y última temporada el próximo 22 de abril en Disney+.

Esta nueva entrega retomará la historia poco después del final de la primera temporada, con Cassian Andor oficialmente integrado a la naciente Alianza Rebelde. A lo largo de los 12 episodios, lo veremos embarcarse en misiones encubiertas que lo acercarán cada vez más a su destino final en “Rogue One: A Star Wars Story”. En paralelo, otros personajes clave del movimiento rebelde, así como figuras del Imperio, tendrán roles fundamentales en el desarrollo de los acontecimientos.

A continuación, te cuento quiénes forman parte del elenco principal de esta esperada segunda temporada de “Andor” y qué papel jugarán en esta recta final de la serie.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ANDOR 2”

Diego Luna como Cassian Andor

El protagonista regresa para completar su transformación en espía rebelde. Luna, quien ya interpretó a Andor en “Rogue One”, llevará al personaje por una serie de misiones encubiertas que revelarán los oscuros planes del Imperio. Además, Luna ha participado en “Narcos: México” y “La Máquina”.

Diego Luna es el protagonista de la serie de Disney, “Andor”, interpretando a Cassian Andor (Foto: Disney) ×

Genevieve O’Reilly como Mon Mothma

La senadora de Chandrila continúa su lucha política mientras se involucra cada vez más en la Rebelión. O’Reilly ha interpretado al personaje en múltiples producciones de “Star Wars” y ha aparecido en “Tolkien” y” Tin Star”.

Genevieve O'Reilly interpreta a Mon Mothma, la senadora que en secreto es parte de la rebelión en la serie "Andor" (Foto: Disney) ×

Stellan Skarsgård como Luthen Rael

El misterioso líder rebelde opera desde las sombras, manipulando eventos clave. Skarsgård es conocido por sus roles en “Chernobyl”, “Dune” y el UCM como Erik Selvig.

Stellan Skarsgård interpreta a Luthen Rael en "Andor", el líder de una de las facciones rebeldes de "Star Wars" (Foto: Disney) ×

Adria Arjona como Bix Caleen

La exnovia de Andor y mecánica de Ferrix intenta reconstruir su vida tras ser torturada por el Imperio. Arjona ha trabajado en “Morbius”, “Good Omens” y “Hit Man”.

Adria Arjona es la hija de Ricardo Arjona. (Foto: Adria Arjona / Instagram) ×

Denise Gough como Dedra Meero

La oficial del ISB continúa su persecución de rebeldes, aunque su vida personal podría entorpecer sus objetivos. Gough ha aparecido en “The Stolen Girl” y “Under the Banner of Heaven”.

Kyle Soller como Syril Karn

El exagente del Imperio regresa con una evolución personal importante. Soller ha trabajado en “Poldark” y “Bodies”.

Kyle Soller como Syril Karn en "Andor" (Foto: Disney) ×

Faye Marsay como Vel Sartha

La prima de Mon Mothma y rebelde comprometida con la causa tendrá un rol clave en Chandrila. Marsay participó en “Game of Thrones” y “Ten Pound Poms”.

Varada Sethu como Cinta Kaz

La compañera e interés amoroso de Vel regresa como parte de las fuerzas encubiertas de la Rebelión. También interpreta a Belinda Chandra en “Doctor Who”.

Elizabeth Dulau como Kleya Marki

La mano derecha de Luthen tendrá mayor protagonismo como figura clave en la organización rebelde. Dulau ha aparecido en “All the Light We Cannot See” y “Wicked”.

Ben Mendelsohn como Orson Krennic

El villano de “Rogue One” regresa para supervisar la construcción de la Estrella de la Muerte. Mendelsohn ha brillado en “The New Look”, “Bloodline” y “Ready Player One”.

Forest Whitaker como Saw Gerrera

El líder extremista de los Partisanos tendrá una participación importante, enfrentándose incluso con aliados rebeldes. Whitaker ha ganado un Oscar y ha participado en “Pantera Negra” y “The Last King of Scotland”.

Alan Tudyk como K-2SO

El icónico droide finalmente aparecerá en Andor, revelando cómo se forjó su vínculo con Cassian. Tudyk es conocido por “Resident Alien”, “Moana” y “Harley Quinn”.

Muhannad Bhaier como Wilmon

El joven rebelde de Ferrix regresa tras escapar en la temporada anterior. Su papel promete crecer esta vez.

Joplin Sibtain como Brasso

Amigo cercano de Cassian, su destino es incierto tras los eventos del final de temporada 1. Sibtain ha actuado en “Hard Sun” y “EastEnders”.

Kathryn Hunter como Eedy Karn

La controladora madre de Syril también regresa, añadiendo una capa de drama familiar. Ha participado en “La tragedia de Macbeth” y “Black Doves”.

TRAILER DE “ANDOR” - TEMPORADA 2