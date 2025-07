Desde su llegada a Netflix el 4 de julio, “Ángela” se ha convertido en un fenómeno global que incluso pone en aprietos al gigante surcoreano “El juego del calamar”. El thriller psicológico protagonizado por Verónica Sánchez ha logrado escalar posiciones en el ranking de series más vistas de habla no inglesa, consolidándose como la gran sorpresa de la temporada en la plataforma de streaming.

En su segunda semana, la serie producida por Atresmedia alcanzó los 6,9 millones de visualizaciones, duplicando los 3,3 millones que consiguió en su debut. Lo más llamativo: ha llegado a arrebatarle el primer puesto a la tercera temporada de "El juego del calamar", en varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Colombia, Brasil y Chile.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “ÁNGELA”?

En la trama, Ángela Rekarte Tomasena, encargada por Verónica Sánchez, lleva una vida aparentemente perfecta junto a su familia; sin embargo, lo que sus amigos y seres queridos no imaginan es que dentro de su hogar todo es un infierno por los constantes maltratos de su esposo Gonzalo. Tanto es su tormento que vive angustiada hasta por lo más mínimo, algo que cambiará cuando aparece Edu, quien enciende su pasión y le propone un plan de escape, pero más adelante descubrirá que esta persona no es quien realmente dice ser.

EL REALISMO DE “ÁNGELA” VS LA FICCIÓN DE “EL JUEGO DEL CALAMAR” EN CIFRAS

Mientras “El juego del calamar” sigue dominando con 15,9 millones de visualizaciones, lo cierto es que ha perdido más de dos tercios de su audiencia en una semana, logró 46,3 millones de visualizaciones. En cambio, “Ángela” no deja de crecer. Incluso ha superado al número uno en inglés de Netflix, “Sandman”, que apenas sumó 5,9 millones en el mismo período. Además, la serie ha sido lo más visto en otros 16 países de Latinoamérica, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Colombia o Chile.

Además del éxito de “Ángela”, otras producciones españolas como “Sol negro” y el monólogo de Dani Rovira, “Vale la pena”, también figuran en el top de lo más visto en Netflix España, confirmando la buena salud del contenido en español en la plataforma.

¿CUÁL ES EL ÉXITO DE “ÁNGELA”?

Lo que distingue a “Ángela” no son solo sus cifras, sino su temática profundamente humana. La historia, de seis capítulos, gira en torno a Ángela Rekarte Tomasena, una mujer que aparenta tener una vida familiar perfecta, pero que en realidad es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo, Gonzalo. El thriller aborda temas como la violencia de género, el gaslighting (manipulación emocional) y la búsqueda desesperada de libertad, que han vivido muchas mujeres no solo de España, sino en el mundo.

La narrativa, que ha sido especialmente comentada por su enfoque realista, ha llevado a muchos espectadores a preguntarse si está basada en hechos reales. Aunque no hay confirmación oficial, el drama se inspira en testimonios de mujeres que han vivido situaciones similares.