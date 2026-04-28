Además de los estrenos de la temporada de primavera y los Crunchyroll Anime Awards, mayo es un mes importante para los fanáticos del anime debido al Ani-May, celebración global anual organizada por Crunchyroll dedicada a festejar la cultura del anime durante todo este mes. La edición del 2026 ha sido catalogada como la más grande hasta la fecha e incluye lanzamientos exclusivos, colaboraciones en videojuegos y eventos comunitarios. A continuación, te comparto los principales detalles del evento, así como los horarios y programas de las próximas semanas.

El Ani-May de Crunchyroll es una tradición relativamente nueva que comenzó a celebrarse de forma oficial y global en mayo de 2023. El primer año fue principalmente un mes de descuentos y mercancía exclusiva. Mientras que en el 2025, se promocionó como una “celebración mundial”, integrando contenido gratuito con anuncios (AVOD) para 20 series icónicas.

El Ani-May 2026 es la edición más ambiciosa, ya que incluirá estrenos de cine como “Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”, videojuegos de alto perfil (“Forza Horizon 6”) y eventos presenciales masivos como la CCXP.

La llegada de la película anime "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" a Crunchyroll da inicio al programa del Ani-May 2026 (Foto: MAPPA)

EVENTOS Y ESTRENOS PRINCIPALES DEL ANI-MAY 2026

30 de abril: Estreno exclusivo de “ Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze ” en la plataforma de Crunchyroll.

1 de mayo: Estreno en cines de Estados Unidos de That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del Mar Celeste.

2 de mayo: Lanzamiento del episodio especial de My Hero Academia.

15 de mayo: Acceso anticipado a Forza Horizon 6 para usuarios Premium (incluye recompensas de Crunchyroll).

23 de mayo: Gran gala de los Crunchyroll Anime Awards 2026 transmitida en vivo desde Tokio.

MARATONES Y WATCH PARTIES DEL ANI-MAY 2026

Durante todo el mes, se realizarán eventos comunitarios semanales con temáticas específicas en los canales oficiales de YouTube:

Semana 1 (Acción): 2 de mayo

Semana 2 (Sports): 9 de mayo

Semana 3 (Fantasía/Isekai): 16 de mayo

Semana 4 (Shojo): 23 de mayo

Semana 4 (Joyas del catálogo): 30 de mayo

Maratón Twitch: Por primera vez, habrá un maratón continuo de 7 días de anime clásico y moderno.

Crunchyroll ofrecerá a los fans del anime la oportunidad de ver "Solo Leveling" gratis en YouTube para celebrar el Mes del Anime (Foto: A-1 Pictures)

Animes de la semana 1 del Ani-May 2026:

Sentenced to Be a Hero

Black Clover

Solo Leveling

Wistoria: Wand and Sword

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen

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