El Ani-May 2026 se acerca a su fin. La penúltima semana de la celebración mundial del anime impulsada por Crunchyroll y que durante más de un mes ofrece grandes estrenos, eventos en vivo, ofertas exclusivas en mercancía y actividades para toda la comunidad otaku, empieza este sábado 23 y es el turno de las series shōjo, que es una categoría de manga y anime dirigida principalmente a un público femenino adolescente y de adultos jóvenes, y que se centra en el desarrollo de personajes, las relaciones interpersonales, las emociones y el romance.

Cada semana, las watch parties en YouTube y Twitch incluyen nuevos títulos. “Sentenced to Be a Hero”, “Black Clover”, “Solo Leveling”, “Wistoria: Wand and Sword”, “Hell’s Paradise” y “Jujutsu Kaisen” fueron los animes seleccionados para la primera semana. Mientras que en la segunda semana se seleccionaron episodios de “Blue Lock”, “Haikyu!!”, “Aoashi”, “Ace of the Diamond” y “Yowamushi Pedal”.

La tercera semana del Ani-May 2026 se centró en la fantasía y el subgénero isekai, así que los protagonistas fueron “Isekai Office Worker: The Other World’s Books Depend on the Bean Counter”, “Re:Zero -Starting Life in Another World-”, “Ascendance of a Bookworm”, “Saga of Tanya the Evil” y “Zenshu”.

Izumi Sano cargando a Mizuki Ashiya en una escena del anime "Hana-Kimi", donde la protagonista intenta ayudar a Sano a recuperar su pasión por el deporte (Foto: Signal.MD.)

LOS ANIMES QUE PODRÁS VER GRATIS DEL 23 AL 30 DE MAYO POR EL ANI-MAY 2026

La cuarta semana del Ani-May 2026 está dedicada a los animes de la categoría Shojo, que suele priorizar las dinámicas sociales, la vida escolar, el autodescubrimiento y el primer amor sobre la acción directa. “Hana-Kimi“ lidera la lista, así que podrás ver algunos episodios completamente gratis.

No debes olvidar que, esta es la programación completa:

Semana 1 (Acción): 2 de mayo.

Semana 2 (Sports): 9 de mayo.

Semana 3 (Fantasía/Isekai): 16 de mayo.

Semana 4 (Shojo): 23 de mayo.

Joyas del catálogo: 30 de mayo.

Respecto a los animes que podrás ver la cuarta semana del evento además de “Hana-Kimi”, esta es la lista completa:

Hana-Kimi

Fruits Basket

Tamon’s B-side

Yona of the Dawn

In the Clear Moonlit Dusk

Natsume’s Book of Friends

Yuki Sohma y Machi Kuragi son unas de las parejas del anime "Fruits Basket", basado en el manga escrito e ilustrado por Natsuki Takaya (Foto: Studio DEEN)

“Hana-Kimi” es un anime de comedia romántica que sigue la historia de Mizuki Ashiya, una chica que se disfraza de chico y se infiltra en un internado exclusivo para varones. Su objetivo es estar cerca de su ídolo, Izumi Sano, un atleta de salto de altura que dejó el deporte, para ayudarlo a recuperar la inspiración.

Basado en el manga escrito e ilustrado por Natsuki Takaya, “Fruits Basket” es un anime que combina comedia, drama y romance. La protagonista es Tohru Honda, una joven huérfana que, tras vivir en una tienda de campaña, es acogida por la misteriosa familia Sohma. Ella descubre que trece miembros de esta familia están malditos por el zodiaco chino y se transforman en sus respectivos animales al ser abrazados por alguien del sexo opuesto.

Durante el Ani-May 2026 también se podrán ver algunos episodios de “Yona of the Dawn”, que narra la historia de la única princesa del Reino de Kouka, quien tras sufrir una brutal traición el día de su decimosexto cumpleaños, se ve obligada a huir y embarcarse en una aventura épica para sobrevivir y salvar a su nación.

“Natsume’s Book of Friends”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Midorikawa, sigue la historia de Takashi Natsume, un adolescente huérfano que tiene la habilidad de ver espíritus y monstruos japoneses (youkai). Su vida cambia cuando hereda de su difunta abuela un poderoso diario que contiene los nombres de decenas de espíritus.

El anime "Natsume’s Book of Friends" tiene siete temporadas, que están disponibles en Crunchyroll (Foto: Brain's Base)

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