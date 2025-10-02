“Animal” es la comedia española que promete sacar muchas carcajadas a quienes la verán en Netflix desde este 3 de octubre de 2025. Sigue a Antón, un veterinario rural acostumbrado a tratar animales de granja, que – ante las deudas que lo agobian – se ve obligado a trabajar en la elegante tienda de mascotas de su sobrina. A continuación, la lista de actores y personajes que veremos a lo largo de la trama.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “ANIMAL”?

Conoce a los actores y los respectivos personajes que interpretarán en esta producción española:

LUIS ZAHERA COMO ANTÓN

En "Animal", Luis Zahera es Antón (Foto: Netflix)

Luis Zahera interpreta a Antón, el veterinario que llega a laborar con su sobrina y tendrá muchas diferencias con ella.

Datos del actor

Nombre completo: José Luis de Castro Zahera

José Luis de Castro Zahera Lugar de nacimiento: Santiago de Compostela, Galicia

Santiago de Compostela, Galicia Año y fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1966

LUCÍA CARABALLO COMO UXÍA

En "Animal", Lucía Caraballo es Uxía (Foto: Netflix)

Lucía Caraballo interpreta a Uxía, la sobrina de Antón, dueña de una veterinaria exclusiva que le da empleo a su tío.

Datos de la actriz

Nombre completo: Lucía Caraballo Fabelo

Lucía Caraballo Fabelo Lugar de nacimiento: España

España Año y fecha de nacimiento: 27 de julio de 1999

CARMEN RUIZ COMO SABELA

En "Animal", Carmen Ruiz es Sabela (Foto: Netflix)

Carmen Ruiz como Sabela, pareja de Antón, quien al estar agobiada por las deudas, le dice al protagonista que busque la manera de ganar dinero.

Datos de la actriz

Nombre completo: Carmen Ruiz

Carmen Ruiz Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Año y fecha de nacimiento: 28 de julio de 1974

ANTONIO DURÁN “MORRIS” COMO VICENTE

En "Animal", Antonio Durán “Morris” es Vicente Andrade (Foto: Morris / Instagram)

Antonio Durán “Morris” interpreta a Vicente Andrade en la comedia española “Animal”.

Datos del actor

Nombre completo: Antonio Segundo Durán Moreiras

Antonio Segundo Durán Moreiras Lugar de nacimiento: Vigo, Pontevedra, Galicia

Vigo, Pontevedra, Galicia Año y fecha de nacimiento: 9 de julio de 1959

COMPLETAN EL REPARTO

Sergio Abelaira

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nuno Gallego

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí