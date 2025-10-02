“Animal” es la comedia española que promete sacar muchas carcajadas a quienes la verán en Netflix desde este 3 de octubre de 2025. Sigue a Antón, un veterinario rural acostumbrado a tratar animales de granja, que – ante las deudas que lo agobian – se ve obligado a trabajar en la elegante tienda de mascotas de su sobrina. A continuación, la lista de actores y personajes que veremos a lo largo de la trama.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “ANIMAL”?
Conoce a los actores y los respectivos personajes que interpretarán en esta producción española:
LUIS ZAHERA COMO ANTÓN
Luis Zahera interpreta a Antón, el veterinario que llega a laborar con su sobrina y tendrá muchas diferencias con ella.
Datos del actor
- Nombre completo: José Luis de Castro Zahera
- Lugar de nacimiento: Santiago de Compostela, Galicia
- Año y fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1966
LUCÍA CARABALLO COMO UXÍA
Lucía Caraballo interpreta a Uxía, la sobrina de Antón, dueña de una veterinaria exclusiva que le da empleo a su tío.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Lucía Caraballo Fabelo
- Lugar de nacimiento: España
- Año y fecha de nacimiento: 27 de julio de 1999
CARMEN RUIZ COMO SABELA
Carmen Ruiz como Sabela, pareja de Antón, quien al estar agobiada por las deudas, le dice al protagonista que busque la manera de ganar dinero.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Carmen Ruiz
- Lugar de nacimiento: Madrid, España
- Año y fecha de nacimiento: 28 de julio de 1974
ANTONIO DURÁN “MORRIS” COMO VICENTE
Antonio Durán “Morris” interpreta a Vicente Andrade en la comedia española “Animal”.
Datos del actor
- Nombre completo: Antonio Segundo Durán Moreiras
- Lugar de nacimiento: Vigo, Pontevedra, Galicia
- Año y fecha de nacimiento: 9 de julio de 1959
COMPLETAN EL REPARTO
- Sergio Abelaira
- Darío Loureiro
- Adrián Viador
- Raquel Nogueira
- Fer Fraga
- Nuno Gallego
