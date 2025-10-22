Vuelven los kawanditos a Netflix. Menos de un mes después de su estreno internacional, la serie española “Animal” fue renovada para una segunda temporada. Sin dudas, son grandes noticias para Uxía (Lucía Caraballo), aunque no sé qué tanto para Antón (Luis Zahera).

El 21 de octubre, Netflix anunció la renovación de la comedia creada por Víctor García León y, de inmediato, comenzó el casting del elenco de animales para los próximos episodios: reunió a decenas de ovejas que fueron evaluadas rigurosamente por los protagonistas del programa. Claro está, el simpático evento no ha sido más que una promoción que aprovechó el paso de las criaturas por Madrid en el marco de la clásica Fiesta de la Trashumancia.

La segunda temporada de “Animal” será escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo y producida por Alea Media, el mismo estudio detrás de éxitos como “Entrevías”, “Patria” y “Vivir sin permiso”.

“En la segunda temporada de ‘Animal’ volvemos a sumergirnos en el fascinante vínculo entre animales y humanos de la mano de Antón y Uxía. No faltan a la cita Kawanda -con sus kawanditos y sus frases de taza- ni el retrato de un mundo rural en lucha constante por sobrevivir. En resumen: más peluditos, más granjas, más Antón y Uxía y, por supuesto, más comedia”, adelantó el productor ejecutivo Jota Aceytuno.

Antón y Uxía son tío y sobrina pero casi parecen padre e hija en "Animal" (Foto: Netflix) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

“Animal” sigue la historia de Antón, un veterinario rural gallego en bancarrota que, al quedarse sin clientes ni recursos, acepta el empleo que le ofrece su sobrina Uxía en una moderna tienda de mascotas, donde en lugar de vacas y cabras, comienza a lidiar con perros mimados, dueños excéntricos y un ambiente superficial pero bonito, haciéndose evidente la crítica social solapada detrás de cada comentario sarcástico.

La segunda temporada de “Animal” aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que tenga más capítulos que la primera parte, que solo sumó nueve episodios.

“Animal” fue estrenada el 3 de octubre y rápidamente escaló al Top 10 de Netflix. De hecho, fue la serie número uno durante algunas semanas en España, Argentina y Uruguay.

Uxía renunció a Kawanda al final de la primera temporada. ¿Qué pasará entonces con la tienda? (Foto: Animal / Netflix) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí