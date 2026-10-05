La superestrella estadounidense Ben Affleck vuelve a la dirección con “Animals” (en español: “Animales”), un intenso thriller que mezcla política, secuestro y secretos de pareja. Así, la película de Netflix se presenta como una interesante alternativa para quienes buscan suspenso en el amplio catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja. Entonces, si te gustaría saber de qué trata exactamente la producción y desde cuándo podrás disfrutarla en la comodidad de tu casa, aquí te cuento todos los detalles al respecto.

Vale precisar que la cinta está producida en alianza con Artists Equity, el estudio que fundaron Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale.

Y, además de dirigir y protagonizar la historia, Affleck la coescribió con Connor McIntyre y Billy Ray.

La fotografía, por su parte, está a cargo de Robert Elswit, mientras que la música es responsabilidad de Harry Gregson-Williams.

¿DE QUÉ TRATA “ANIMALS”?

De acuerdo con Netflix Tudum, “Animals” narra la historia de Mark Kimball, un político que compite por la alcaldía de Los Ángeles y que vive con su esposa Abigail una vida cuidadosamente construida.

Sin embargo, todo cambia cuando secuestran a su hijo Denny. Así, en estas difíciles circunstancias, la pareja deberá reunir el dinero del rescate.

Y, para lograrlo, tendrán que tomar decisiones difíciles y revelar secretos que pondrán en riesgo el mundo que conocen.

MIRA EL TRÁILER DE “ANIMALS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ANIMALS”?

“Animals” llega al catálogo global de Netflix el viernes 9 de octubre del 2026, con una duración de 108 minutos y una calificación para mayores de 16 años.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “ANIMALS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Animals”:

Ben Affleck como Mark Kimball , el protagonista de la ficción

, el protagonista de la ficción Kerry Washington como Abigail , la esposa de Mark

, la esposa de Mark Christopher Woodley como Denny , el hijo de Mark y Abigail

, el hijo de Mark y Abigail Gillian Anderson

Steven Yeun

Adriana Paz

Luis Gerardo Méndez

Ray Fisher

Mark Kassen

Matt Gerald

¿QUÉ OTROS TÍTULOS SIMILARES A “ANIMALS” HAY EN NETFLIX?

Netflix le sugiere los siguientes títulos a quienes buscan algo de suspenso parecido a “Animals”:

“Nowhere” (2023): Después de huir de un país totalitario y devastado, una mujer embarazada debe sobrevivir atrapada en un contenedor en medio del mar.

Después de huir de un país totalitario y devastado, una mujer embarazada debe sobrevivir atrapada en un contenedor en medio del mar. “Rehén” (2025): Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible.

Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible. “Intrusión” (2021): Después de una intrusión mortal a la casa de ensueño donde vivía con su esposo, una mujer traumatizada busca respuestas. Pero el peligro real recién comienza.

Después de una intrusión mortal a la casa de ensueño donde vivía con su esposo, una mujer traumatizada busca respuestas. Pero el peligro real recién comienza. “Desaparecidos en la noche” (2024): Un padre que atraviesa un divorcio complicado emprende una misión muy peligrosa cuando sus hijos desaparecen de su aislada casa de campo.

"Animals" es una película dirigida por Ben Affleck, quien coescribió el guion junto con Connor O. McIntyre y Billy Ray (Foto: Netflix / Artists Equity / Makeready / Fifth Season)

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