La fiebre por “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” sigue más viva que nunca y ahora se trasladará a la Ciudad de México, donde se desarrollará el Anime Fest 2026. Y es que este es un evento pensado para que los fans se sumerjan en el universo de Tanjiro, Nezuko e Inosuke en un solo día lleno de experiencias. De esta manera, la propuesta busca convertir a su recinto en un punto de encuentro para la comunidad otaku que sigue de cerca cada novedad de la exitosa adaptación del manga de Koyoharu Gotōge. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el festival llega justo cuando la franquicia “Demon Slayer” se mantiene entre las más comentadas del anime reciente, no solo por sus temporadas en el streaming, sino también por sus películas y productos oficiales.

Además, se presenta como una alternativa de ocio accesible para quienes buscan un ambiente seguro para tomarse fotos, comprar recuerdos y convivir con otros fans.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kimetsu no Yaiba“:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL ANIME FEST 2026?

El Anime Fest 2026 se llevará a cabo el domingo 5 de abril del 2026, en un horario establecido de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La cita es en el Centro de Convenciones Churubusco, en la colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, uno de los recintos recurrentes para este tipo de encuentros otaku.

Cabe resaltar que el acceso será totalmente gratuito. Es decir, no se ha anunciado ningún tipo de cobro por entrada general, aunque las compras dentro del bazar y algunas dinámicas sí podrán implicar gasto.

Para llegar en transporte público, la recomendación principal es usar la Línea 2 del Metro y bajar en la estación General Anaya. Desde allí, la sede elegida se encuentra a pocos minutos caminando sobre la Calzada de Tlalpan.

¿QUÉ ACTIVIDADES HABRÁ EN EL ANIME FEST 2026?

En esta edición, el corazón del evento será un megabazar con más de 70 stands de figuras, ropa, accesorios, arte y otros productos relacionados con el anime y la cultura japonesa.

Asimismo, se ha anunciado la rifa de más de 50 productos a lo largo de la jornada, por lo que conviene llegar temprano y estar atento a las dinámicas.

Por supuesto, habrá concursos de cosplay, karaoke, actividades con temática de anime y un sistema de Otaku Passport para las primeras 30 personas en llegar: quienes completen los sellos de los stands participantes podrán llevarse un regalo especial.

De esta forma, el festival busca que el público no solo visite los puestos, sino que participe activamente en el recorrido por todo el evento.

¿QUÉ INVITADO ESPECIAL SE HA CONFIRMADO EN EL ANIME FEST 2026?

Uno de los anuncios que más llama la atención es la presencia de Uraz Huerta, actor de doblaje conocido por darle voz a Inosuke Hashibira en “Demon Slayer” y a Shaoran en “Sakura Card Captors”, quien participará en un Meet & Greet con los asistentes.

Y, tal como te puedes imaginar, si quieres mantenerte al tanto de las nuevas sorpresas alrededor del evento, lo más recomendable será revisar las redes sociales oficiales del Anime Fest 2026 (@aniimefestmx) los días previos al evento.

La trama del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" se centra en el viaje de Tanjiro Kamado para curar a su hermana, Nezuko, convertida en demonio tras el asesinato de su familia (Foto: Ufotable)

