Desde su primera temporada, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” cautivo a los fanáticos del anime con la historia de Tanjiro Kamado, quien se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para combatir seres despiadados y encontrar una cura para ayudar a su hermana Nezuko. Tras cuatro temporadas y 63 episodios se consolidó como una de los animes más importantes y exitosos de los últimos años. Pero se superó a sí mismo con la película “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), que fue un éxito en la taquilla mundial.

Pero el anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge no es el único que tiene una película taquillera. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, que sigue a Denji, quien se enamora de Reze, una misteriosa chica que resulta ser un peligroso híbrido demonio-bomba, se estrenó en septiembre de 2025, se convirtió en una de las películas japonesas más taquilleras de todos los tiempos y recibió críticas positivas.

A esta lista de animes que estrenaron exitosas películas se suma “Jujutsu Kaisen”, que antes del estreno de su tercera temporada presentó “Execution”, una cinta que recopila los últimos episodios de la segunda temporada y los primeros episodios de la tercera temporada, que adapta la primera parte del arco de Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami.

Si ya viste estos tres animes y sus películas, te recomiendo otras tres series que merecen el mismo reconocimiento y tienen gran potencial. Si eres fan de los animes, probablemente también las vistes o están en tu lista.

ESTOS ANIMES MERECEN EL MISMO RECONOCIMIENTO QUE “DEMON SLAYER” Y “JUJUTSU KAISEN”

3. Mob Psycho 100

Aunque se estrenó en julio de 2016, “Mob Psycho 100” es un buen representante del shonen moderno y destaca por el desarrollo de sus personajes, la animación experimental del estudio Bones y por combinar comedia, acción frenética y momentos conmovedores. La serie basada en el webcómic creado por One (“One Piece”) tiene tres temporadas, que suman un total de 37 episodios, y se centra en un estudiante de secundaria tímido que tiene poderes psíquicos, pero busca una vida normal.

"Mob Psycho 100" ha sido aclamada por su animación única y fluida, siendo considerada una de las mejores adaptaciones de los últimos años (Foto: Bones)

2. Kaiju No. 8

Basado en el manga Shonen Jump+ del mismo nombre de Naoya Matsumoto, “Kaiju No. 8” es un anime que se ambienta en mundo repleto de criaturas conocidas como Kaiju y sigue al pequeño Kafka Hibino que sueña con ser parte de las Fuerzas de Defensa junto a su amiga Mina Ashiro. Tras un incidente, Kafka se convierte en un espécimen con alto nivel de fuerza, lo que lo convierte en objetivo de la organización a la que quiere unirse. Algo similar a lo que ocurre con el protagonista de “Chainsaw Man”.

El anime "Kaiju No 8" mezcla intensas batallas contra monstruos gigantes con el humor de ocultar su identidad y la motivación de cumplir una promesa de la infancia (Foto: Crunchyroll)

1. Hell’s Paradise: Jigokuraku

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” fue una de las grandes sorpresas de la temporada de invierno 2026. El anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku logró igualar, e incluso superar, a “Jujutsu Kaisen” en algunos rankings. Así que la historia de Gabimaru, un ninja inmortal condenado que busca el elixir de la vida en una misteriosa y peligrosa isla para obtener su libertad y reunirse con su esposa, merece más reconocimiento.

Rien, el líder de los Lord Tensen y el ser más poderoso de la isla de Shinsenkyo, en el último episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

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