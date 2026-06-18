Hay fechas que cualquier fan de anime debería tener marcadas en el calendario y el viernes 19 de junio del 2026 es una de ellas. Y es que MAPPA, uno de los estudios más influyentes de la animación japonesa actual, llegó a su 15° aniversario y ese día lo celebra con una transmisión especial cargada de anuncios sobre varias de sus producciones más queridas. Así, si quieres saber qué se viene, a qué hora ver el evento y qué franquicias están involucradas, aquí te presento todo lo confirmado hasta el momento.

Vale precisar que MAPPA (acrónimo de Maruyama Animation Produce Project Association) fue fundado el pasado 14 de junio del 2011 por Masao Maruyama.

De esta manera, en poco más de una década, la empresa pasó de proyectos menores a ser sinónimo de animación de alto nivel gracias a títulos como “Yuri on Ice”, “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”, además de hacerse cargo del tramo final de “Attack on Titan”.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL EVENTO POR LOS 15 AÑOS DE MAPPA?

Según confirmó el propio estudio en su cuenta oficial de X, el evento por los 15 años de MAPPA se transmitirá el viernes 19 de junio a las 8:00 p.m. (hora de Japón).

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 4:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (ET) del viernes 19 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:00 a.m. del viernes 19 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:00 a.m. del viernes 19 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:00 a.m. del viernes 19 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:00 a.m. del viernes 19 de junio España 1:00 p.m. del viernes 19 de junio

La transmisión será gratuita, sin necesidad de registro, y se podrá seguir desde el canal de MAPPA en YouTube.

Además, el actor Kenjiro Tsuda conducirá el evento como navegador, mientras que Kotono Mitsuishi estará a cargo de la narración.

¿QUÉ ANIMES TENDRÁN NOVEDADES DURANTE LA TRANSMISIÓN POR LOS 15 AÑOS DE MAPPA?

La programación difundida por el estudio incluye seis franquicias con segmento propio, con horarios aproximados ya establecidos.

Alrededor de las 6:00 a.m. en Perú (5:00 a.m. en México y 8:00 a.m. en Argentina) arrancará el bloque de “Jujutsu Kaisen”, una edición especial de ‘Jujutsu Talk’ con los actores de voz de Yuji Itadori y Yuta Okkotsu.

Cabe resaltar que este segmento tiene buenas probabilidades de sumar una fecha o ventana de estreno para la temporada 4 de la serie.

Luego, cerca de las 6:23 a.m. en Perú (5:23 a.m. en México y 8:23 a.m. en Argentina), llegará el anuncio de nuevos proyectos del estudio.

Minutos después, sobre las 6:30 a.m. en Perú (5:30 a.m. en México y 8:30 a.m. en Argentina), “Attack on Titan: Final Season” ofrecerá una charla entre el director Yuichiro Hayashi y Yui Ishikawa, voz de Mikasa.

Esta ilustración fue creada a propósito del aniversario 15 del estudio y está protagonizada por Mikasa Ackerman del anime "Attack on Titan", quien aparece corriendo hacia la colina (Foto: MAPPA)

“Dorohedoro” seguirá hacia las 6:51 a.m. en Perú (5:51 a.m. en México y 8:51 a.m. en Argentina) con información todavía reservada, aunque su tercera temporada ya se encuentra en producción.

“Ranma ½” llegará casi de inmediato, sobre las 6:53 a.m. en Perú (5:53 a.m. en México y 8:53 a.m. en Argentina), con Kappei Yamaguchi, Noriko Hidaka y Koichi Yamadera hablando de su temporada 3, prevista para octubre.

Eventualmente, a las 7:13 a.m. en Perú (6:13 a.m. en México y 9:13 a.m. en Argentina), le tocará el turno a “Oblivion Battery” y un vistazo a la producción de su segunda temporada.

Y, hacia las 7:34 a.m. en Perú (6:34 a.m. en México y 9:34 a.m. en Argentina), se cerrará el bloque temático con “Chainsaw Man – Assassins Arc”.

Por último, sobre las 7:42 a.m. en Perú (6:42 a.m. en México y 9:42 a.m. en Argentina), se estrenará el video musical de “My Life”, el tema compuesto para el aniversario de MAPPA por la banda PEOPLE 1.

Y tú, ¿ya estás listo para la transmisión?

Este es el cronograma completo del evento por el aniversario 15 del estudio MAPPA (Foto: @MAPPA_Info / X)

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