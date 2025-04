Si eres de las personas que disfrutó de la serie “Anne with an E” de Netflix y/o la novela “Ana de las Tejas Verdes” de Lucy Maud Montgomery, quizá quieras darle una oportunidad al anime “Anne Shirley” de Crunchyroll, ya que es la nueva adaptación del clásico de la literatura juvenil. Por ello, para no perderte el lanzamiento de ninguno de los capítulos del show televisivo, te presento su guía de episodios. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta es la tercera adaptación como serie anime de la obra “Anne of Green Gables”, pues la primera fue dirigida por Isao Takahata en 1979 y la segunda, por Katsuyoshi Watabe en 2009.

Ahora, The Answer Studio asume el rol de llevar la historia nuevamente a la pantalla, dividiéndose en tres temas principales: el vínculo entre Anne, Marilla y la nueva familia de Matthew; la amistad entre Ana y Diana; y el romance entre Anne y Gilbert.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Anne Shirley”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “ANNE SHIRLEY”?

El anime de Crunchyroll se compone de 24 capítulos en total, los cuales inician su emisión en abril del 2025.

Estos están dirigidos por Hiroshi Kawamata, el diseño de los personajes está a cargo de Kenichi Tsuchiya y la música tiene como compositor a Michiru Ōshima.

GUÍA DE EPISODIOS DE “ANNE SHIRLEY”

The Answer Studio ha confirmado que “Anne Shirley” inicia con el episodio “It’s Such an Interesting World”, el cual se estrena el sábado 5 de abril del 2025.

Este se centra en Anne Shirley, de once años, quien se traslada del orfanato a Tejas Verdes. Ella es una niña alegre, con una imaginación desbordante y un característico pelo rojo. Los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert en realidad querían un niño, pero él se encariña con la pequeña de camino a casa desde la estación, e incluso Marilla, que en un principio planea devolverla al orfanato, cede una vez que conoce el corazón puro y el triste pasado de la niña. A pesar de la gran incertidumbre que pesa sobre nuestra protagonista, lo cierto es que Anne sueña con un futuro brillante.

Al cierre de esta nota, Crunchyroll no ha anunciado la fecha de lanzamiento del resto de la temporada, pero se presume que los capítulos se lancen semanalmente.

A continuación, te presento la probable programación de los próximos episodios de la ficción.

Episodio 2: sábado 12 de abril del 2025

sábado 12 de abril del 2025 Episodio 3: sábado 19 de abril del 2025

sábado 19 de abril del 2025 Episodio 4: sábado 26 de abril del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “ANNE SHIRLEY”?

“Anne Shirley” lanza sus capítulos a las 18:25 horas en Japón a través de NHK Educational TV y una publicación en Reddit hace presumir que llegarían a Crunchyroll tan solo horas después de su emisión original.

Debajo de estas líneas, revisa el horario tentativo del estreno de los episodios de la serie.

Estados Unidos: 6:15 a.m (PT) / 9:15 a.m. (ET)

6:15 a.m (PT) / 9:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7:15 a.m.

7:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 10:15 a.m.

10:15 a.m. España: 3:15 p.m.

¿CÓMO VER “ANNE SHIRLEY”?

“Anne Shirley” es una producción de Crunchyroll. Entonces, para disfrutar del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿Los territorios autorizados para la transmisión en la plataforma? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI y el subcontinente indio.

El póster de "Anne Shirley", anime de comedia y drama que desarrolla su historia a lo largo de 24 episodios (Foto: The Answer Studio)