¡Tanjiro Kamado vuelve a ser noticia! Y es que, durante la Anime Expo 2026, el equipo detrás de “Kimetsu no Yaiba” presentó un nuevo dibujo del querido protagonista de la franquicia anime, el cual por fin publicó Crunchyroll y ya circula entre los fans que esperan revelaciones sobre la próxima película secuela “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”. Así, ¿te gustaría ver la ilustración especial firmada por el director jefe de animación del estudio Ufotable? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

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Vale precisar que la trilogía cinematográfica “Infinity Castle” continuará adaptando el tramo final del manga de Koyoharu Gotouge.

Es decir, nos encontraremos con Tanjiro y los Hashira sobrevivientes en una etapa decisiva de su lucha.

Lo cierto es que el conflicto los enfrenta con las Lunas Superiores y Muzan Kibutsuji, figuras clave en el destino definitivo del Cuerpo de Exterminio de Demonios.

¿QUIÉN HIZO EL DIBUJO DE TANJIRO ANTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Esta ilustración especial de Tanjiro Kamado estuvo a cargo de Akira Matsushima, diseñador de personajes y director jefe de animación de Ufotable, el estudio detrás del anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

El video de la sesión, grabada originalmente durante un panel de la Anime Expo 2026 dedicada a “Infinity Castle”, fue publicado de manera oficial por Crunchyroll el pasado 27 de agosto del 2026 en su cuenta de X.

Así, la plataforma describió el momento como una “live drawing performance” y aprovechó para recordar que la primera película de la trilogía ya está disponible para ver en el streaming.

We're excited to share the live drawing performance by Akira Matsushima, Character Designer and Chief Animation Director, originally showcased at Anime Expo 2026.



⚔️ Watch Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I now on Crunchyroll! pic.twitter.com/P0dTGfkBoG — Crunchyroll (@Crunchyroll) August 27, 2026

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Aquí llegan las noticias menos emocionantes para quienes ya buscaban un día exacto en el calendario: hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno oficial de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”.

Sin embargo, a través de un video promocional, Ufotable ha sugerido que la cinta podría lanzarse en algún momento del 2027.

¿DÓNDE VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” MIENTRAS TANTO?

Además de Crunchyroll, plataforma que ya incluye el largometraje en su catálogo, “Demon Slayer: Infinity Castle” se sumará a los siguientes servicios de streaming en Latinoamérica:

Netflix: desde el lunes 28 de septiembre del 2026.

desde el lunes 28 de septiembre del 2026. Amazon Prime Video Latinoamérica: desde el martes 29 de septiembre del 2026.

desde el martes 29 de septiembre del 2026. HBO Max: desde el martes 29 de septiembre del 2026.

En el anime "Demon Slayer", Tanjiro Kamado posee un sentido del olfato extremadamente desarrollado que le permite rastrear demonios a kilómetros de distancia (Foto: Ufotable)

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